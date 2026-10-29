El Cine Teatro Imperial de Maipú presenta su agenda de cine

La nueva producción de DC Studios sigue la historia de Matt Hagen, una joven estrella de Hollywood que queda desfigurada tras enfrentarse a un jefe criminal. En busca de recuperar su apariencia, se somete a un tratamiento experimental que transforma su cuerpo en una masa de arcilla viva.

Calificación: R17 (restringida para menores de 17 años).

Funciones

Jueves 29 de octubre, 18.00

Viernes 30 de octubre, 15.30

Domingo 1 de noviembre, 19.00

Martes 3 de noviembre, 18.00

Miércoles 4 de noviembre, 19.00

Cine INCAA: Mostrar todo

Entrada: $4.200

La película cuenta la historia de Lula, asistente de producción cinematográfica, quien conoce a Rubén, un joven carpintero boliviano, cuando debe resolver un problema de sonido durante un rodaje. A medida que avanzan los días de filmación, entre ambos surge una relación cada vez más estrecha.

Calificación: R13 (restringida para menores de 13 años).

Funciones

Jueves 29 de octubre, 21.30

Viernes 30 de octubre, 18.00

Sábado 31 de octubre, 18.00

Domingo 1 de noviembre, 21.30

Las entradas anticipadas para ambas películas pueden adquirirse a través de la boletería digital del municipio.

Función especial gratuita: “La lista de Schindler”, a 30 años de su estreno

El sábado 31 de octubre, a las 21.00, el Teatro Imperial Maipú ofrecerá una función especial y gratuita de La lista de Schindler, la película dirigida por Steven Spielberg y ganadora de siete premios Oscar.

La obra relata la historia real de Oskar Schindler, el empresario alemán que salvó a más de mil judíos durante el Holocausto. Tres décadas después de su estreno, continúa siendo un referente del cine histórico y de la memoria colectiva.

Detalles de la función

Idioma original en inglés con subtítulos en español.

Calificación: R17.

Entrada gratuita.

Los tickets podrán retirarse el mismo día, una hora antes de la función, en boletería y hasta completar la capacidad de la sala.

Miguel Kohan llega a Maipú con seminarios, proyecciones y charlas

El Imperial Maipú recibirá al reconocido realizador, fotógrafo y psicoanalista argentino Miguel Kohan, autor de películas como Café de los Maestros, Ánimu y El despenador, distinguidas en diversos festivales y premiaciones nacionales e internacionales.

Seminario: “La herramienta audiovisual en la tarea social”

Sábado 31 de octubre, de 9.30 a 12.30

Entrada: $15.000

La propuesta invita a reflexionar sobre el uso del lenguaje audiovisual como recurso para fortalecer prácticas e intervenciones sociales en un contexto donde la imagen tiene un rol cada vez más relevante.

Proyección de “Ánimu” y charla con su director

Sábado 31 de octubre, 14.00

Entrada: $5.000

La película sigue la historia de Wara, una adolescente atacameña que deja La Puna para trasladarse a Palpalá, en Jujuy. La muerte de su abuela y el desarraigo la llevan a replantearse su identidad y su vínculo con las raíces ancestrales.

Calificación: ATP.

Proyección de “El Francesito” y charla con Miguel Kohan

Domingo 1 de noviembre, 10.30

Entrada gratuita

El documental reconstruye la vida y el legado de Enrique Pichon-Rivière, pionero del psicoanálisis en Argentina. A través de archivos y testimonios, el film explora la influencia de su infancia en la cultura guaraní y su aporte a una mirada social de la salud mental.

Calificación: ATP.

La actividad cuenta con la organización de Maipú Crece, la Asociación Otro Mundo Posible, AdeTePS (Asociación de Trabajadores en Psicología Social de Mendoza) y el Teatro Imperial Maipú.