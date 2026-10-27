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Sábado 31 de octubre

La Bresh regresa a Mendoza con una edición especial de Halloween en el Arena Maipú

"La fiesta más linda del mundo" celebra la noche de brujas con disfraces, puesta inmersiva y sectores VIP y General. Todo sobre las entradas y promociones.

Por UNO
Se viene la fiesta Bresh de Halloween.

Se viene la fiesta Bresh de Halloween.

La Fiesta Bresh vuelve al Arena Maipú Stadium para presentar su esperada edición de Halloween. Este sábado 31 de octubre, a partir de las 23.59, la denominada "fiesta más linda del mundo" se transformará en el epicentro de la noche mendocina con una propuesta temática que invita al público a asistir disfrazado y disfrutar de una experiencia inmersiva.

Fiel a su sello característico, el evento desplegará una combinación de hits de reggaetón, pop, cumbia, trap, dancehall y música urbana, acompañados por una puesta en escena diseñada especialmente para la ocasión que incluirá ambientación temática, personajes y efectos visuales.

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La Fiesta Bresh será en el Arena Maipú Stadium.

Nacida en Argentina y consolidada como un fenómeno global con presencia en las principales ciudades del mundo, Bresh replica en Mendoza sus dinámicas temáticas internacionales, donde la interacción con el público y la creatividad en los disfraces son los verdaderos protagonistas.

Sectores, precios y venta de entradas

Los tickets para el evento ya se encuentran disponibles a través de Ticketek.com.ar y en la boletería presencial del Arena Maipú Stadium (atención de 10 a 18 horas, exclusivamente en efectivo).

  • Sectores disponibles: campo general y sector VIP.
  • Promociones: se encuentra habilitada la opción de Pack Amigos con cupos limitados.
  • Restricción de edad: evento exclusivo para mayores de 18 años.

FICHA DEL EVENTO: BRESH ESPECIAL HALLOWEEN

  • Fecha y hora: Sábado 31 de octubre, 23.59 hs.
  • Lugar: Arena Maipú Stadium (Emilio Civit y Maza, Maipú).
  • Venta de entradas: Ticketek.com.ar y Boletería del Arena Maipú.

En pocas palabras

  • La Bresh Mendoza: la fiesta regresa al Arena Maipú con edición especial de Halloween el 31 de octubre.
  • Experiencia Inmersiva: incluye disfraces, ambientación temática, personajes y efectos visuales al ritmo de géneros urbanos y pop.
  • Entradas y Sectores: disponibles en Ticketek.com.ar y boletería del Arena Maipú, con opciones de campo general, VIP y promociones.
Resumen generado por Thinkindot AI

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