La Fiesta Bresh vuelve al Arena Maipú Stadium para presentar su esperada edición de Halloween. Este sábado 31 de octubre, a partir de las 23.59, la denominada "fiesta más linda del mundo" se transformará en el epicentro de la noche mendocina con una propuesta temática que invita al público a asistir disfrazado y disfrutar de una experiencia inmersiva.
La Bresh regresa a Mendoza con una edición especial de Halloween en el Arena Maipú
"La fiesta más linda del mundo" celebra la noche de brujas con disfraces, puesta inmersiva y sectores VIP y General. Todo sobre las entradas y promociones.
Fiel a su sello característico, el evento desplegará una combinación de hits de reggaetón, pop, cumbia, trap, dancehall y música urbana, acompañados por una puesta en escena diseñada especialmente para la ocasión que incluirá ambientación temática, personajes y efectos visuales.
Nacida en Argentina y consolidada como un fenómeno global con presencia en las principales ciudades del mundo, Bresh replica en Mendoza sus dinámicas temáticas internacionales, donde la interacción con el público y la creatividad en los disfraces son los verdaderos protagonistas.
Sectores, precios y venta de entradas
Los tickets para el evento ya se encuentran disponibles a través de Ticketek.com.ar y en la boletería presencial del Arena Maipú Stadium (atención de 10 a 18 horas, exclusivamente en efectivo).
- Sectores disponibles: campo general y sector VIP.
- Promociones: se encuentra habilitada la opción de Pack Amigos con cupos limitados.
- Restricción de edad: evento exclusivo para mayores de 18 años.
FICHA DEL EVENTO: BRESH ESPECIAL HALLOWEEN
- Fecha y hora: Sábado 31 de octubre, 23.59 hs.
- Lugar: Arena Maipú Stadium (Emilio Civit y Maza, Maipú).
- Venta de entradas: Ticketek.com.ar y Boletería del Arena Maipú.
En pocas palabras
- La Bresh Mendoza: la fiesta regresa al Arena Maipú con edición especial de Halloween el 31 de octubre.
- Experiencia Inmersiva: incluye disfraces, ambientación temática, personajes y efectos visuales al ritmo de géneros urbanos y pop.
- Entradas y Sectores: disponibles en Ticketek.com.ar y boletería del Arena Maipú, con opciones de campo general, VIP y promociones.