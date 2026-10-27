La Bresh regresa a Mendoza con una edición especial de Halloween en el Arena Maipú

Fiel a su sello característico, el evento desplegará una combinación de hits de reggaetón, pop, cumbia, trap, dancehall y música urbana, acompañados por una puesta en escena diseñada especialmente para la ocasión que incluirá ambientación temática, personajes y efectos visuales.

La Fiesta Bresh será en el Arena Maipú Stadium.

Nacida en Argentina y consolidada como un fenómeno global con presencia en las principales ciudades del mundo, Bresh replica en Mendoza sus dinámicas temáticas internacionales, donde la interacción con el público y la creatividad en los disfraces son los verdaderos protagonistas.