Tras agotar las entradas para su presentación del viernes 30 de octubre en Foxy Live Bar, Gaspar Benegas suma una nueva fecha en Mendoza. El guitarrista de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado se presentará el sábado 31 de octubre, a las 22, en Willys Bar (Mitre 1371, Chacras de Coria), con su formato acústico y un repertorio que recorrerá canciones de su paso por Los Fundamentalistas junto al Indio Solari, versiones de Los Redondos y otras canciones. Las entradas están a la venta a través de EntradaWeb.
Gaspar Benegas suma una nueva fecha en Mendoza tras agotar entradas para el viernes
El guitarrista de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado y líder de La Mono agrega una presentación en Chacras de Coria, luego de agotar las localidades para su show en la Ciudad de Mendoza.
Nueva fecha en Willys Bar para Gaspar Benegas
Guitarrista, compositor y productor, Benegas es integrante de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado y líder de La Mono, proyecto con el que continúa desarrollando su propia obra. Como parte de Los Fundamentalistas, formó parte durante años de la banda que acompañó al Indio Solari en su etapa como solista.
En este formato acústico, el músico se presenta acompañado por una guitarra para recorrer canciones de su paso por Los Fundamentalistas, versiones de Los Redondos y otras canciones, en una propuesta que le permite acercarse a espacios más pequeños y poner el foco en la interpretación y el vínculo directo con el público.
Un presente con varios frentes
Durante 2026, La Mono continúa trabajando en su cuarto disco, “Siervos Místicos”, cuya presentación oficial está prevista para noviembre. La banda también realizó una gira por Estados Unidos y mantiene una agenda de presentaciones en distintos escenarios.
A lo largo de su carrera, Benegas también fue guitarrista y productor de Las Manos de Filippi, además de participar en los discos de estudio del Indio Solari "Porco Rex", "El perfume de la tempestad", "Pajaritos, bravos muchachitos" y "El ruiseñor, el amor y la muerte".
FICHA DEL SHOW
- Evento: Gaspar Benegas acústico.
- Dónde: Willys Bar (Mitre 1371, Chacras de Coria).
- Hora: a las 22.
- Entradas: en venta a través de EntradaWeb.
En pocas palabras
- Gaspar Benegas: el guitarrista suma una nueva fecha en Mendoza tras agotar localidades para su primer show.
- Formato acústico: se presentará en Willys Bar con un repertorio que incluye canciones de Los Fundamentalistas, versiones de Los Redondos y otras.
- Trayectoria: Benegas es guitarrista de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado y líder de La Mono, además de haber trabajado con el Indio Solari.