Gaspar Benegas suma una nueva fecha en Mendoza tras agotar entradas para el viernes

Gaspar Benegas tendrá una nueva presentación en Willys Bar.

Nueva fecha en Willys Bar para Gaspar Benegas

Guitarrista, compositor y productor, Benegas es integrante de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado y líder de La Mono, proyecto con el que continúa desarrollando su propia obra. Como parte de Los Fundamentalistas, formó parte durante años de la banda que acompañó al Indio Solari en su etapa como solista.

En este formato acústico, el músico se presenta acompañado por una guitarra para recorrer canciones de su paso por Los Fundamentalistas, versiones de Los Redondos y otras canciones, en una propuesta que le permite acercarse a espacios más pequeños y poner el foco en la interpretación y el vínculo directo con el público.