El sábado 31 de octubre a las 21.30 se presenta "El Corococó", un espectáculo de humor que parodia los conciertos de los coros tradicionales. La cita es en el teatro Tajamar, se perfila como una de las mejores propuestas cómicas del fin de semana y las entradas están a la venta en EntradaWeb (ver Ficha).
Llega a Teatro Tajamar "El Corococó", la comedia que parodia a los coros tradicionales
Con más de 15 años de trayectoria en Argentina y Ecuador, este singular coro surgido del "Instituto de Ayuda al Compositor Compulsivo" sube a escena este fin de semana con una propuesta hilarante
La propuesta es un coro singular que forma parte del Instituto de Ayuda al Compositor Compulsivo, un peculiar centro psiquiátrico para compositores. En este espectáculo, los internos del instituto canalizan sus trastornos mentales en composiciones musicales y ofrecen al público una serie de escenas cómicas a través de sus actuaciones, creando una experiencia divertida y sorprendente.
Con más de 15 años de éxito en más de una docena de provincias y coros en Argentina y Ecuador, El Corococó ha cosechado excelentes críticas y un ferviente seguimiento en el mundo coral.
FICHA TÉCNICA Y DATOS DEL SHOW
Elenco y equipo:
- Coradictos: Candela López, Rocío Villalba, Jade Curiel, Yesica Velgas, Carla Impagliasso, Stefi Denis, Marina Salinas, Nadia Morales, Matías Giampietri, Román Villar, Leandro Velasco , Abel Cristian, Juan Stagnoli, Francisco García Burgos, Santiago Hernández
- Dirección actoral: Marina Villalba
- Textos, música y dirección general: Gonzalo Villalba
- Piano: Juan Olguín
- Lugar: Teatro Tajamar (Av. San Martín 1921, local 2).
- Hora: a las 21.30.
- Entradas: EntradaWeb.
En pocas palabras
- El Corococó: llega al Teatro Tajamar una comedia que parodia coros tradicionales.
- Sinopsis: un coro singular de músicos internos de un psiquiátrico ofrece escenas cómicas.
- Detalles: el espectáculo se presenta el sábado 31 de octubre a las 21:30 y las entradas se venden en EntradaWeb.