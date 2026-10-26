Llega a Teatro Tajamar "El Corococó", la comedia que parodia a los coros tradicionales

La propuesta es un coro singular que forma parte del Instituto de Ayuda al Compositor Compulsivo, un peculiar centro psiquiátrico para compositores. En este espectáculo, los internos del instituto canalizan sus trastornos mentales en composiciones musicales y ofrecen al público una serie de escenas cómicas a través de sus actuaciones, creando una experiencia divertida y sorprendente.

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Con más de 15 años de éxito en más de una docena de provincias y coros en Argentina y Ecuador, El Corococó ha cosechado excelentes críticas y un ferviente seguimiento en el mundo coral.