Llega al Teatro Mendoza "Culto Gitano", tributo a Sandro

El show propone un recorrido emotivo por los grandes clásicos que marcaron a fuego la música popular argentina, tales como "Rosa, Rosa", "Dame fuego", "Porque yo te amo" y "Penumbras". Un detalle distintivo de la propuesta es que Samartin sale a escena acompañado por músicos que formaron parte de la banda original de Sandro, garantizando una sonoridad fiel y un viaje directo a la época de esplendor del Gitano.

Más que una simple imitación, la puesta combina interpretación vocal, caracterización cuidadosa y una cuidada estética escénica que busca recuperar la fuerza interpretativa, el romanticismo y la conexión idílica con el público.