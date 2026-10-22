La obra y el misticismo de Roberto Sánchez, Sandro vuelven a tomar vida en la provincia de la mano de "Culto Gitano", el aclamado espectáculo encabezado por Fernando Samartin. Reconocido como uno de los máximos exponentes en la interpretación del "Ídolo de América", el artista se presentará el domingo 25 de octubre en el Teatro Mendoza.
Llega al Teatro Mendoza "Culto Gitano", tributo a Sandro
El premiado intérprete Fernando Samartín repasa los grandes éxitos de Roberto Sánchez junto a músicos de la banda original del ídolo popular
El show propone un recorrido emotivo por los grandes clásicos que marcaron a fuego la música popular argentina, tales como "Rosa, Rosa", "Dame fuego", "Porque yo te amo" y "Penumbras". Un detalle distintivo de la propuesta es que Samartin sale a escena acompañado por músicos que formaron parte de la banda original de Sandro, garantizando una sonoridad fiel y un viaje directo a la época de esplendor del Gitano.
Más que una simple imitación, la puesta combina interpretación vocal, caracterización cuidadosa y una cuidada estética escénica que busca recuperar la fuerza interpretativa, el romanticismo y la conexión idílica con el público.
Un trabajo premiado y consagrado
La labor de Fernando Samartin encarnando al ídolo cuenta con un destacado respaldo de la crítica y la industria. Su participación en la comedia musical Por amor a Sandro lo hizo acreedor de los prestigiosos premios ACE y Hugo en la categoría Revelación, galardones que consolidaron su posición como el intérprete por excelencia de su figura.
A lo largo de su carrera, Samartin ha llevado este homenaje a recintos de gran jerarquía en Argentina y la región, llenando salas como el Teatro Gran Rex, el Teatro Ópera y el Luna Park. En el plano internacional, su espectáculo pasó por el Teatro Caupolicán (Chile), el Conrad de Punta del Este (Uruguay) y el Teatro Melico Salazar (Costa Rica), donde además se presentó junto a la Orquesta Filarmónica de ese país.
FICHA DEL EVENTO
- Espectáculo: "Culto Gitano" (Homenaje a Sandro).
- Intérprete: Fernando Samartin.
- Fecha: Domingo 25 de octubre.
- Hora: a las 20.
- Lugar: Teatro Mendoza (San Juan 1427, Ciudad).
- Entradas: Disponibles en EntradaWeb.
- Producción: Music Mix.
En pocas palabras
- Sandro revive: el espectáculo "Culto Gitano" protagonizado por Fernando Samartín llega al Teatro Mendoza el domingo 25 de octubre.
- Músicos originales: el show cuenta con la participación de músicos que formaron parte de la banda de Sandro, garantizando autenticidad.
- Reconocimiento: Fernando Samartín es aclamado por su interpretación, habiendo ganado premios ACE y Hugo por su labor.