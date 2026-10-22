"Los árboles mueren de pie", el clásico de Alejandro Casona, regresa al Teatro Tajamar con una nueva función

Sinopsis

La trama ubica en su centro a una abuela que se aferra a un sueño y a una familia atravesada por las ausencias. Frente a una realidad dolorosa, un grupo de personas decide construir una cuidada ilusión para proteger su felicidad. Sin embargo, a medida que la representación avanza, los límites entre la verdad y la ficción se vuelven difusos, revelando que a veces sostener una mentira piadosa es la forma más profunda de cuidar a quienes se ama.

La propuesta escénica apela a la combinación de momentos de humor, ternura y profunda reflexión sobre los lazos humanos. De acuerdo con sus realizadores, la respuesta del público ha resultado fundamental en cada presentación, generando un intercambio genuino en el que los asistentes ríen, se conmueven y comparten sus propias vivencias al concluir el espectáculo.