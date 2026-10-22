El grupo Producciones Jacarandá presentará este sábado 24 de octubre, a las 21:30, una nueva función de la obra teatral "Los árboles mueren de pie" en el Teatro Tajamar (San Martín 1921, Ciudad de Mendoza). Las entradas están a la venta a través de Entradaweb. Se tratará de la función número 19 de este clásico escrito por el dramaturgo español Alejandro Casona, una puesta que desde su estreno el 5 de septiembre de 2025 ha reunido a más de 2.500 espectadores a lo largo de su recorrido por las salas locales.
"Los árboles mueren de pie", el clásico de Alejandro Casona, regresa al Teatro Tajamar con una nueva función
Tras convocar a más de 2.500 espectadores en 18 presentaciones, la obra llevada a escena por Producciones Jacarandá vuelve a las tablas mendocinas para ofrecer una historia sobre el amor, la dignidad y los vínculos familiares
Sinopsis
La trama ubica en su centro a una abuela que se aferra a un sueño y a una familia atravesada por las ausencias. Frente a una realidad dolorosa, un grupo de personas decide construir una cuidada ilusión para proteger su felicidad. Sin embargo, a medida que la representación avanza, los límites entre la verdad y la ficción se vuelven difusos, revelando que a veces sostener una mentira piadosa es la forma más profunda de cuidar a quienes se ama.
La propuesta escénica apela a la combinación de momentos de humor, ternura y profunda reflexión sobre los lazos humanos. De acuerdo con sus realizadores, la respuesta del público ha resultado fundamental en cada presentación, generando un intercambio genuino en el que los asistentes ríen, se conmueven y comparten sus propias vivencias al concluir el espectáculo.
FICHA TÉCNICA Y DATOS DE LA FUNCIÓN
- Obra: "Los árboles mueren de pie".
- Autor: Alejandro Casona.
- Dirección: Carolina Martínez.
- Escenografía: Rodolfo Carmona.
- Vestuario: Adrián Di Carlo.
- Producción: Producciones Jacarandá.
- Fecha: Sábado 24 de octubre de 2026
- Hora: 21:30.
- Lugar: Teatro Tajamar (Av. San Martín 1921, Ciudad de Mendoza).
- Entradas: A la venta a través de Entradaweb
En pocas palabras
- Clásico de Casona: "Los árboles mueren de pie" regresa al Teatro Tajamar con una nueva función.
- Argumento: La obra aborda el amor, la dignidad y los vínculos familiares a través de una ilusión para proteger la felicidad.
- Detalles de la función: Se presentará el sábado 24 de octubre a las 21:30, con entradas en Ventaweb.