Daniel Quiroga estrena "Jorgito", un unipersonal que aborda con humor la nostalgia y los reencuentros de la secundaria

Cuándo y dónde se presenta

La función de estreno de "Jorgito" tendrá lugar el próximo sábado 24 de octubre, a las 21:30, en La Cantina Juglar (Hipólito Yrigoyen 27, Ciudad). Debido a la capacidad del espacio, las entradas ya se encuentran disponibles para reserva previa comunicándose al teléfono 2612580009.

Sobre la trayectoria del artista

Con más de 40 años de recorrido en las artes escénicas, Daniel Quiroga es una de las figuras más emblemáticas del teatro local. Actor, autor, mimo, director y docente, inició su formación actoral a los 18 años en Ecuador junto a su tío, el referente teatral Ernesto Suárez, dentro del histórico grupo Juglar.

A su regreso a Mendoza, impulsó el grupo de mimo Pierrot junto a Gustavo Álvarez, convirtiéndose en un referente del género durante la década de 1980. Con el paso de los años, consolidó su perfil en la comedia y el unipersonal, siendo coautor e intérprete de clásicos del humor mendocino como "Educando al Nene", entre otros éxitos de cartelera.

Ficha del evento: