Antes de cerrar un año cargado de funciones y presentaciones, el destacado actor, director y dramaturgo mendocino Daniel Quiroga vuelve a las tablas con el estreno de su nuevo unipersonal de humor titulado "Jorgito". La obra propone una reflexión cómica sobre la nostalgia, el inevitable paso del tiempo y las dinámicas sociales que rodean a los reencuentros de la juventud.
Daniel Quiroga estrena "Jorgito", un unipersonal que aborda con humor la nostalgia y los reencuentros de la secundaria
El referente del teatro y la comedia mendocina llega a La Cantina Juglar con su nuevo espectáculo. Una propuesta desopilante sobre el paso del tiempo, las falsas promesas de reencuentro y los secretos de la juventud.
La trama se dispara a partir de una escena cotidiana e identitaria: la esperada reunión de excompañeros de la secundaria. En la ficción, un grupo de amigos pacta reencontrarse en un bar tras varios años sin verse. Sin embargo, la noche toma un rumbo inesperado cuando casi nadie asiste a la cita. Mientras el protagonista espera pacientemente acompañado de una picada, se concreta el encuentro con solo uno de los integrantes. A partir de esa espera compartida, aflorarán anécdotas, recuerdos y los verdaderos destinos de cada uno de los miembros de aquella vieja banda escolar.
Fiel a su inconfundible manejo corporal y ritmo escénico, Quiroga transforma la melancolía del paso de los años en situaciones desopilantes, combinando el trabajo físico con la observación de las relaciones humanas.
Cuándo y dónde se presenta
La función de estreno de "Jorgito" tendrá lugar el próximo sábado 24 de octubre, a las 21:30, en La Cantina Juglar (Hipólito Yrigoyen 27, Ciudad). Debido a la capacidad del espacio, las entradas ya se encuentran disponibles para reserva previa comunicándose al teléfono 2612580009.
Sobre la trayectoria del artista
Con más de 40 años de recorrido en las artes escénicas, Daniel Quiroga es una de las figuras más emblemáticas del teatro local. Actor, autor, mimo, director y docente, inició su formación actoral a los 18 años en Ecuador junto a su tío, el referente teatral Ernesto Suárez, dentro del histórico grupo Juglar.
A su regreso a Mendoza, impulsó el grupo de mimo Pierrot junto a Gustavo Álvarez, convirtiéndose en un referente del género durante la década de 1980. Con el paso de los años, consolidó su perfil en la comedia y el unipersonal, siendo coautor e intérprete de clásicos del humor mendocino como "Educando al Nene", entre otros éxitos de cartelera.
Ficha del evento:
- Espectáculo: "Jorgito" (Unipersonal de humor).
- Autor e intérprete: Daniel Quiroga.
- Fecha: Sábado 24 de octubre.
- Hora: 21:30.
- Lugar: La Cantina Juglar (Hipólito Yrigoyen 27, Ciudad, Mendoza).
- Reservas e informes: 2612580009.
En pocas palabras
- Daniel Quiroga estrena: "Jorgito", unipersonal que aborda la nostalgia y los reencuentros de la secundaria con humor.
- La trama se centra en: una reunión de excompañeros donde la espera del protagonista genera anécdotas y recuerdos.
- Funciones en La Cantina Juglar: Sábado 24 de octubre a las 21:30, con entradas a reservar al 2612580009.