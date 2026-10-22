Feriados nacionales de noviembre 2026: los días que se verán afectados por la visita del Papa León XIV

En la recta final del año, los argentinos ya empiezan a sacar cuentas y planificar las últimas pausas del calendario escolar y laboral. Con la llegada de noviembre y diciembre, el esquema de días no laborables y feriados nacionales está marcado por la visita del Papa León XIV al país.
A continuación, el repaso de los feriados nacionales que quedan en este 2026 y cómo impactarán en el mapa nacional y provincial.
Feriados nacionales 2026: calendario con la visita del Papa León XIV
La agenda oficial contempla un fin de semana XL extendido por la llegada Papa León XIV, aunque su alcance variará según la provincia y jurisdicción:
- Lunes 9 de noviembre: Feriado nacional en todo el país. Garantiza una jornada de descanso generalizada en todas las provincias.
- Martes 10 de noviembre: Feriado aplicable únicamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y en la provincia de Córdoba. En estas zonas se conformará un fin de semana largo de 4 días (del sábado 7 al martes 10).
- Miércoles 11 de noviembre: Feriado exclusivo para la provincia de Buenos Aires.
Feriados 2026: el último fin de semana largo del año
Pocos días después de las jornadas papales, llegará el tradicional conmemorativo por el Día de la Soberanía Nacional (20 de noviembre, en recuerdo de la Batalla de Vuelta de Obligado). Para esta ocasión, la fecha se traslada al lunes 23 de noviembre, conformando el último fin de semana largo de tres días a nivel nacional:
- Sábado 21 de noviembre: Descanso habitual.
- Domingo 22 de noviembre: Descanso habitual.
- Lunes 23 de noviembre: Feriado trasladado por la Soberanía Nacional.
Feriados de diciembre: cómo se despide el 2026
Para cerrar el año, el último mes del calendario sumará pausas ideales para el turismo y las fiestas de fin de año:
- Lunes 7 de diciembre: Día no laborable con fines turísticos.
- Martes 8 de diciembre: Feriado nacional por el Día de la Inmaculada Concepción de María (creando un fin de semana XL para quienes no trabajen el lunes 7).
- Viernes 25 de diciembre: Feriado nacional por Navidad, que pegará directamente con el último fin de semana del año.
En pocas palabras
- Feriados noviembre 2026: Visita del Papa León XIV generará fines de semana extendidos en el país.
- Fines de semana XL: El 9 de noviembre será feriado nacional; el 10 y 11 de noviembre, feriados regionales.
- Último fin de semana largo: El 23 de noviembre será feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional.
Resumen generado por Thinkindot AI