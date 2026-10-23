El rock argentino vive uno de sus momentos más convocantes y la provincia de Mendoza será testigo de un acontecimiento histórico. Este sábado 24 de octubre, la banda Airbag se presentará por primera vez en el Teatro Griego Frank Romero Day en el marco de su tour "El Club de la Pelea II 2026", desplegando toda la potencia y energía que caracteriza a los hermanos Patricio, Guido y Gastón Sardelli.
Airbag en el Teatro Griego Frank Romero Day: horarios, accesos, objetos permitidos y prohibidos y estacionamientos
Los hermanos Sardelli desembarcan en el emblemático escenario mendocino en medio de su gira "El Club de la Pelea II"
Éxito absoluto y récords en 2026
Airbag arrancó el 2026 marcando un hito al agotar cuatro estadios Vélez Sarsfield, donde más de 180.000 personas presenciaron el inicio de esta nueva etapa del grupo. En cada función, la banda repasó más de 30 canciones, combinando clásicos de toda su trayectoria con adelantos de su próximo material como "Asuntos Pendientes", "Blues del Infierno" y "Reptiles".
El recorrido internacional de la gira incluyó una destacada presentación en el festival Vive Latino de México, además de fechas agotadas en Perú, Chile y Uruguay. Tras colmar el Estadio de Belgrano en Córdoba el pasado 10 de octubre y previo a su retorno al Estadio de River Plate programado para el 31 de octubre, el grupo sumará al emblemático escenario mendocino a su exitosa lista de presentaciones.
Guía completa para el show en Mendoza
Para garantizar una jornada fluida y segura, se han dado a conocer todos los detalles organizativos y de logística para quienes asistan al predio:
HORARIOS Y BOLETERÍA
- Boletería y punto de información: abierta a partir de las 10. Se podrán adquirir entradas con todos los medios de pago (se recomienda llevar dinero en efectivo y/o tarjeta).
- Apertura de puertas: a las 18.
- Inicio del show: a las 21:30.
- Entradas: últimas localidades disponibles en Livepass.com.ar. Los clientes de Banco Nación (BNA Visa) cuentan con el beneficio exclusivo de 3 cuotas sin interés.
CIRCULACIÓN Y ESTACIONAMIENTO
- Acceso vial: La única arteria habilitada para la circulación será la calle San Francisco de Asís.
- Estacionamiento: Los asistentes dispondrán de tres playas habilitadas: Playa Oeste del Estadio Malvinas Argentinas; estacionamiento Ecoparque y estacionamiento Pump Track.
- Modo de ingreso: para ingresar al Teatro Griego, será obligatorio presentar la entrada desde el teléfono celular utilizando la aplicación correspondiente y con el código QR descargado de manera previa. Cada entrada es personal e individual (válida para una sola persona) y el acceso estará sujeto a controles de seguridad.
OBJETOS NO PERMITIDOS
- Drones, joysticks o cámaras de fotos profesionales.
- iPads, tablets y laptops.
- Palo de selfie (selfie stick).
- Paraguas o sombrillas.
- Botellas térmicas.
- Conservadoras o heladeras portátiles.
- Alimentos y bebidas.
- Aerosoles y líquidos inflamables.
- Sustancias ilegales de cualquier tipo.
- Equipo de mate.
- Pirotecnia o explosivos de cualquier tipo.
- Encendedores u objetos punzantes.
- Banderas con varillas.
- Carpas o sillas de cualquier tipo.
- Cosméticos en envase de vidrio.
- Cochecitos de bebé o vehículos de cualquier tipo.
RECOMENDACIONES PARA EL PÚBLICO
- Arribar con suficiente anticipación para facilitar el ingreso y los controles.
- Cargar completamente la batería del celular y tener descargado el pase digital.
- Llevar dinero en efectivo y/o tarjeta.
- Establecer un punto de encuentro con acompañantes o familiares dentro o fuera del predio.
- Asistir con calzado y ropa cómoda adaptada a eventos al aire libre.
- Contar con piloto o rompevientos ante eventuales lluvias.
- Llevar botella de agua descartable, transparente y reutilizable.
En pocas palabras
- Airbag se presenta en el Teatro Griego Frank Romero Day este sábado 24 de octubre.
- La banda agotó cuatro estadios Vélez Sarsfield y tuvo fechas en Perú, Chile y Uruguay.
- Se detallaron horarios, accesos, objetos permitidos y prohibidos para el show.