Airbag en el Teatro Griego Frank Romero Day: horarios, accesos, objetos permitidos y prohibidos y estacionamientos

El show de Airbag en Mendoza promete ser inolvidable.

Éxito absoluto y récords en 2026

Airbag arrancó el 2026 marcando un hito al agotar cuatro estadios Vélez Sarsfield, donde más de 180.000 personas presenciaron el inicio de esta nueva etapa del grupo. En cada función, la banda repasó más de 30 canciones, combinando clásicos de toda su trayectoria con adelantos de su próximo material como "Asuntos Pendientes", "Blues del Infierno" y "Reptiles".

El recorrido internacional de la gira incluyó una destacada presentación en el festival Vive Latino de México, además de fechas agotadas en Perú, Chile y Uruguay. Tras colmar el Estadio de Belgrano en Córdoba el pasado 10 de octubre y previo a su retorno al Estadio de River Plate programado para el 31 de octubre, el grupo sumará al emblemático escenario mendocino a su exitosa lista de presentaciones.