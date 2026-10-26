Maipú impulsa una capacitación en oficios para ampliar oportunidades de trabajo

La capacitación se llevará a cabo el próximo 3 de noviembre, a las 17.30, en el Auditorio de ARGA, ubicado en la intersección de Arturo González y Lateral de Acceso Este, en Coquimbito.

Capacitación gratuita para fortalecer la inserción laboral

La actividad forma parte de un programa de formación gratuita impulsado por el municipio junto al sector privado, con el objetivo de acercar conocimientos que permitan generar nuevas oportunidades laborales y de desarrollo personal.

La iniciativa busca brindar herramientas técnicas con alta demanda en el mercado.

La participación requiere inscripción previa mediante formulario online y estará sujeta a los cupos disponibles. La confirmación definitiva dependerá de la disponibilidad de vacantes.

Esta iniciativa se enmarca dentro de la política de formación laboral que impulsa Maipú, orientada a mejorar las oportunidades de acceso al empleo y promover el desarrollo de habilidades técnicas vinculadas a diferentes sectores productivos.

A través de la Escuela de Oficios y otras instancias de capacitación, el municipio continúa apostando a la formación como una herramienta clave para potenciar el empleo, el autoempleo y el crecimiento profesional de los vecinos.