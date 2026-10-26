Maipú impulsa una capacitación en oficios para ampliar oportunidades de trabajo

La Municipalidad de Maipú continúa fortaleciendo sus políticas de formación profesional con un nuevo ciclo de capacitaciones desarrollado junto a organizaciones del sector privado. La iniciativa está orientada a brindar herramientas concretas vinculadas a oficios estratégicos, con alta demanda dentro del mercado de trabajo.
Una propuesta de formación orientada a los oficios
En esta oportunidad, se realizará una capacitación en instalación de aire acondicionado domiciliario, destinada a quienes buscan adquirir conocimientos técnicos y ampliar sus posibilidades de inserción laboral.
La propuesta tendrá modalidad teórico-práctica y está pensada para personas sin experiencia previa. La actividad se desarrollará en conjunto con ARGA y Aloiso, permitiendo a los participantes acceder a los conceptos y procedimientos básicos para la instalación de equipos de aire acondicionado en viviendas.
La capacitación se llevará a cabo el próximo 3 de noviembre, a las 17.30, en el Auditorio de ARGA, ubicado en la intersección de Arturo González y Lateral de Acceso Este, en Coquimbito.
Capacitación gratuita para fortalecer la inserción laboral
La actividad forma parte de un programa de formación gratuita impulsado por el municipio junto al sector privado, con el objetivo de acercar conocimientos que permitan generar nuevas oportunidades laborales y de desarrollo personal.
La participación requiere inscripción previa mediante formulario online y estará sujeta a los cupos disponibles. La confirmación definitiva dependerá de la disponibilidad de vacantes.
Esta iniciativa se enmarca dentro de la política de formación laboral que impulsa Maipú, orientada a mejorar las oportunidades de acceso al empleo y promover el desarrollo de habilidades técnicas vinculadas a diferentes sectores productivos.
A través de la Escuela de Oficios y otras instancias de capacitación, el municipio continúa apostando a la formación como una herramienta clave para potenciar el empleo, el autoempleo y el crecimiento profesional de los vecinos.
En pocas palabras
- Capacitación gratuita: Maipú ofrecerá formación en instalación de aire acondicionado para potenciar oficios.
- Inserción laboral: la iniciativa busca brindar herramientas técnicas con alta demanda en el mercado.
- Inscripción: el curso es teórico-práctico, requiere inscripción previa y tiene cupos limitados.