Un impactante operativo policial en el departamento de Maipú terminó con el descubrimiento y secuestro de un verdadero arsenal y la detención de un hombre de 34 años. El procedimiento se dio este jueves en una vivienda ubicada sobre la calle Pescara, en la localidad de Gutiérrez, en el marco de una causa por los delitos de amenazas y tenencia ilegal de armas de fuego.
Disparó contra la Policía, lo redujeron y le hallaron un arsenal en Maipú: hasta una carabina con mira telescópica
La Policía de Mendoza le descubrió 12 armas y más de 410 cartuchos en Maipú tras ser atacada a tiros durante un allanamiento
El momento del ingreso al domicilio estuvo rodeado de extrema tensión. Al percatarse de la llegada del personal policial, el detenido disparó al menos seis veces contra los efectivos. Pese a la agresión, los policías lo redujeron y aprehendieron sin que afortunadamente se registraran heridos en el lugar.
Durante la inspección de la propiedad, la Policía descubrió nueve armas cortas y tres largas. Entre las piezas incautadas se contabilizaron:
- Pistolas Bersa y Mauser de diversos calibres
- Revólveres
- Dos escopetas
- Una carabina calibre 22 provista de mira telescópica.
De acuerdo con las primeras pericias, una pistola Bersa calibre 22 habría sido la utilizada por el acusado para disparar contra los efectivos durante el operativo.
Ataque a balazos a la Policía y el secuestro del arsenal de armas en Maipú
Además del armamento, la Policía decomisó más de 410 cartuchos de variados calibres, cargadores, una culata equipada con caja de mecanismo y diversos accesorios para piezas de fuego.
Tras completarse las diligencias en el inmueble, tanto el detenido como la totalidad del material incautado fueron trasladados y puestos a disposición de la Justicia con la intervención de la Oficina Fiscal de Maipú.
El operativo estuvo a cargo de efectivos de la Unidad Investigativa Departamental (UID) Maipú, que pertenecen a la Dirección General de Investigaciones.
En pocas palabras
- Arsenale secuestrado: la Policía de Mendoza incautó 12 armas y más de 410 cartuchos en Maipú.
- Allanamiento tenso: el sospechoso atacó a balazos a los efectivos durante el procedimiento.
- Imputación: el hombre de 34 años fue detenido por amenazas y tenencia ilegal de armas de fuego.