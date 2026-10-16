Disparó contra la Policía, lo redujeron y le hallaron un arsenal en Maipú: hasta una carabina con mira telescópica

Pistolas Bersa y Mauser de diversos calibres

Revólveres

Dos escopetas

Una carabina calibre 22 provista de mira telescópica.

El arsenal de armas que le hallaron al hombre de 34 años en Maipú. Foto: Ministerio de Seguridad.

De acuerdo con las primeras pericias, una pistola Bersa calibre 22 habría sido la utilizada por el acusado para disparar contra los efectivos durante el operativo.

Ataque a balazos a la Policía y el secuestro del arsenal de armas en Maipú

Además del armamento, la Policía decomisó más de 410 cartuchos de variados calibres, cargadores, una culata equipada con caja de mecanismo y diversos accesorios para piezas de fuego.

Tras completarse las diligencias en el inmueble, tanto el detenido como la totalidad del material incautado fueron trasladados y puestos a disposición de la Justicia con la intervención de la Oficina Fiscal de Maipú.

El operativo estuvo a cargo de efectivos de la Unidad Investigativa Departamental (UID) Maipú, que pertenecen a la Dirección General de Investigaciones.