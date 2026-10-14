Impresionante descubrimiento cerca de Mendoza: fragmentos arqueológicos a casi 3.000 metros de altura

Hallazgo arqueológico en Calingasta, cerca de la Cordillera de Ansilta

La presencia de los siete fragmentos motivó la actuación del organismo provincial encargado de orientar las acciones ante este tipo de descubrimientos. Según la información difundida, la Dirección de Patrimonio Cultural brindó las indicaciones y medidas de rigor para proceder ante el hallazgo.

Por el momento, no se difundieron precisiones sobre la antigüedad de las piezas, su procedencia ni el significado de las simbologías rupestres presentes en los fragmentos. Todo es ahora materia de estudio. Tampoco se informó si se realizarán estudios adicionales para determinar su valor histórico y arqueológico.

El hallazgo se produjo en un entorno de alta montaña, durante una actividad que combina el reconocimiento del terreno con tareas de prevención y vigilancia en áreas de difícil acceso.

El Grupo Especializado en Alta Montaña forma parte del Escuadrón 26 “Barreal”, cuyos integrantes continúan desarrollando patrullajes en sectores cordilleranos y zonas limítrofes.

Además de recorrer sendas y efectuar reconocimientos del terreno, el personal lleva adelante controles preventivos en los principales corredores viales. Estas tareas buscan fortalecer la prevención y la detección de delitos vinculados al tráfico de estupefacientes y otros ilícitos relacionados.

En este caso, una de esas recorridas permitió identificar los restos cerámicos y activar el procedimiento correspondiente ante las autoridades culturales de San Juan.