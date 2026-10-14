Un patrullaje de rutina en la alta montaña de San Juan terminó con un descubrimiento arqueológico que requirió la intervención de especialistas provinciales. Integrantes del Grupo Especializado en Alta Montaña del Escuadrón 26 “Barreal” encontraron siete fragmentos de piezas de cerámica con simbologías rupestres en una zona cordillerana del departamento de Calingasta.
Impresionante descubrimiento cerca de Mendoza: fragmentos arqueológicos a casi 3.000 metros de altura
Una patrulla descubrió siete fragmentos de cerámica con simbologías rupestres. Intervino Patrimonio Cultural
El descubrimiento se produjo a 2.971 metros sobre el nivel del mar, mientras los efectivos realizaban tareas de reconocimiento de sendas y recorridas preventivas en sectores de alta montaña y zonas limítrofes.
Los restos fueron localizados sobre la ladera de un área montañosa de los Altos Valles Cordilleranos, en cercanías de la Cordillera de Ansilta. Tras constatar la presencia de los fragmentos, se dio intervención a la Dirección de Patrimonio Cultural de San Juan para que determinara las medidas correspondientes.
Hallazgo arqueológico en Calingasta, cerca de la Cordillera de Ansilta
La presencia de los siete fragmentos motivó la actuación del organismo provincial encargado de orientar las acciones ante este tipo de descubrimientos. Según la información difundida, la Dirección de Patrimonio Cultural brindó las indicaciones y medidas de rigor para proceder ante el hallazgo.
Por el momento, no se difundieron precisiones sobre la antigüedad de las piezas, su procedencia ni el significado de las simbologías rupestres presentes en los fragmentos. Todo es ahora materia de estudio. Tampoco se informó si se realizarán estudios adicionales para determinar su valor histórico y arqueológico.
El hallazgo se produjo en un entorno de alta montaña, durante una actividad que combina el reconocimiento del terreno con tareas de prevención y vigilancia en áreas de difícil acceso.
El Grupo Especializado en Alta Montaña forma parte del Escuadrón 26 “Barreal”, cuyos integrantes continúan desarrollando patrullajes en sectores cordilleranos y zonas limítrofes.
Además de recorrer sendas y efectuar reconocimientos del terreno, el personal lleva adelante controles preventivos en los principales corredores viales. Estas tareas buscan fortalecer la prevención y la detección de delitos vinculados al tráfico de estupefacientes y otros ilícitos relacionados.
En este caso, una de esas recorridas permitió identificar los restos cerámicos y activar el procedimiento correspondiente ante las autoridades culturales de San Juan.
En pocas palabras
- Hallazgo arqueológico: hallaron siete fragmentos de cerámica con simbologías rupestres a casi 3.000 metros de altura en San Juan.
- Intervención de expertos: el descubrimiento requirió la intervención de la Dirección de Patrimonio Cultural de San Juan.
- Estudio en curso: la antigüedad y el significado de los fragmentos son materia de estudio para determinar su valor histórico.