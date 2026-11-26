Mientras muchos profesionales pasan toda su carrera sin dar con una pieza de oro, una estudiante de primer año logró ese hallazgo en su debut en campo. Se trata de Elise Zallu, alumna de Arqueología en la Universidad de Newcastle, quien encontró un fragmento de cadena de oro romana de unos siete centímetros durante el primer día de una excavación de prácticas en el norte de Inglaterra.
Una estudiante hizo su primera excavación arqueológica y encontró una cadena de oro romana
Elise Zallu cursa el primer año de Arqueología en la Universidad de Newcastle y halló la pieza de unos siete centímetros en el fuerte romano de Bremenium. El yacimiento también dejó otros descubrimientos
El descubrimiento arqueológico ocurrió en el verano europeo de 2026 en el fuerte romano de Bremenium, ubicado en High Rochester, dentro de Redesdale, en el condado de Northumberland. Allí trabajaba junto a otros 51 compañeros de primer año y voluntarios del Redesdale Archaeology Group bajo la dirección de la empresa The Archaeological Practice.
La pieza está en muy buen estado y fue elaborada con la técnica romana de bucle en bucle —en la que cada eslabón se doblaba en forma de ocho y se unía al anterior—, un trabajo típico de la alta orfebrería que probablemente corresponda a oro puro. "Encontrar la cadena de oro fue algo realmente surrealista, sobre todo porque era el primer día de mi primera excavación", expresó la joven sobre el momento.
Otros hallazgos que sorprendieron a los arqueólogos
La cadena de oro no fue lo único que apareció en el fuerte romano, ya que la campaña de este año dejó una serie de piezas que llamaron la atención incluso de investigadores con experiencia. Ese mismo día, otra alumna halló una lámina de plomo doblada con una inscripción en latín cursivo que podría ser un sello comercial, un mensaje personal o una tablilla de maldición.
A lo largo de la excavación en Bremenium también salieron a la luz otros objetos vinculados a la vida y la presencia militar en el lugar:
- Un colgante dorado de caballería y monedas
- Puntas de lanza y piezas de cerámica
- Una gema de cornalina grabada con la figura de Júpiter, hallada en la última semana
El arqueólogo Eric Tourigny remarcó lo poco habitual de encontrar oro en una instancia así, mientras que el director del yacimiento, Richard Carlton, puso el foco en las historias que permiten reconstruir estas piezas recuperadas.
En pocas palabras
- Hallazgo arqueológico: Una estudiante de Arqueología encontró una cadena de oro romana de siete centímetros en su primera excavación.
- Contexto del descubrimiento: La pieza fue hallada en el fuerte romano de Bremenium, en el norte de Inglaterra, junto a otros objetos como gemas y monedas.
- Valor de la pieza: El hallazgo se destaca por su antigüedad y el uso de técnicas de orfebrería romanas, siendo inusual para un debut en campo.