El descubrimiento arqueológico ocurrió en el verano europeo de 2026 en el fuerte romano de Bremenium, ubicado en High Rochester, dentro de Redesdale, en el condado de Northumberland. Allí trabajaba junto a otros 51 compañeros de primer año y voluntarios del Redesdale Archaeology Group bajo la dirección de la empresa The Archaeological Practice.

La pieza está en muy buen estado y fue elaborada con la técnica romana de bucle en bucle —en la que cada eslabón se doblaba en forma de ocho y se unía al anterior—, un trabajo típico de la alta orfebrería que probablemente corresponda a oro puro. "Encontrar la cadena de oro fue algo realmente surrealista, sobre todo porque era el primer día de mi primera excavación", expresó la joven sobre el momento.