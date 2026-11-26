"La Argentina cuenta en Vaca Muerta con la segunda y la cuarta reserva de petróleo y gas no convencional del planeta: la discusión ahora es qué vamos a hacer con esos recursos naturales”, sostuvo el Gobernador, y añadió: “No se trata de tener recursos ocultos en el subsuelo, sino de pensar para quién van a ser, quién los va a elaborar, dónde se va a generar trabajo y qué sociedad se va a apropiar de esa riqueza: esa sociedad tiene que ser el pueblo argentino”.

La obra contempla incrementar la profundización del calado operativo, pasando de 45 a 51,5 pies, lo que permitirá la carga completa de buques petroleros tipo Suezmax y optimizará la traza en más de 100 kilómetros del canal, mejorando las condiciones de navegación hacia los puertos.

Más desarrollo para el sistema portuario

Por su parte, Susbielles remarcó: “En un contexto de retiro del Estado nacional, Bahía Blanca está atravesando uno de los momentos de mayor inversión en infraestructura de los últimos cien años”. “La Provincia tomó la decisión de estar presente y acompañar el desarrollo de nuestra ciudad con obras fundamentales, demostrando que cuando hay planificación, confianza y trabajo conjunto, podemos mejorar la vida de nuestros vecinos y vecinas”, señaló.

Además, la iniciativa aprobada por el Directorio del Puerto de Bahía Blanca abarca la construcción de la terminal de Oiltanking para el almacenamiento y despacho de productos líquidos o gaseosos, que beneficiará también al puerto de Coronel Rosales.

Al respecto, Mandolesi Burgos sostuvo: “Gracias a la articulación entre el sector público y el privado de este consorcio, logramos las inversiones millonarias para que esta obra histórica se traduzca en más exportaciones, más empleo genuino y una mejor calidad de vida para toda nuestra comunidad". "Este anuncio es la culminación de una decisión estratégica muy trabajada que permite transformar el presente y proyectar el futuro del estuario”, añadió.

Axel Kicillof destacó el rol del Estado

Por último, Kicillof señaló: "Hay inversiones estratégicas que difícilmente ocurren si no se impulsan desde el sector público: tener Vaca Muerta es una bendición, pero hay que acompañarla con trabajo y un Estado presente que invierta en infraestructura”. “Como lo hace la Provincia junto a Bahía Blanca y Coronel Rosales, necesitamos un proyecto nacional que vuelva a pensar en los hidrocarburos y en nuestras capacidades como factores centrales para el desarrollo industrial, productivo y soberano”, concluyó.

Axel Kicillof destacó el rol del Estado para acompañar recursos como Vaca Muerta y fomentar el desarrollo.

Estuvieron presentes la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; los ministros de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; de Trabajo, Walter Correa; y de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo; el presidente ejecutivo de ABSA, Hugo Obed; el director provincial de Coordinación Interior Sur de la Jefatura de Asesores del Gobernador, Gabriel Godoy; la senadora provincial Ayelén Durán; el presidente del Consorcio de Gestión del puerto de Coronel Rosales, Diego Piñero; los intendentes de Salliqueló, Ariel Succurro; de Monte Hermoso, Hernán Arranz; su par de Tornquist, Estefanía Bordoni; y representantes de cámaras empresariales del sector portuario y comercial.