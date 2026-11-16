Sergio Massa define su armado político para disputar la interna peronista

El peronismo comenzó a discutir candidatos y alianzas con vistas a las elecciones 2027.

El rol del peronismo en la estrategia opositora

El exministro de Economía, quien mantiene un perfil bajo desde la derrota electoral de 2023, emerge como una alternativa frente a Kicillof, considerado el candidato natural del peronismo por gobernar la provincia más poblada del país. La visita de estrategas brasileños vinculados a Lula da Silva, que se reunieron tanto con Massa como con Cristina Kirchner, subraya una búsqueda de convergencia táctica para fortalecer el espacio opositor.

La presencia de Sergio Massa en San Fernando, a pesar de tener prevista una actividad en San Pablo invitado por el Partido de los Trabajadores, subraya la importancia del acto para su estrategia. Dirigentes como Michel ya expresaron públicamente su respaldo, y otros, como Tolosa Paz, enviaron señales de acercamiento a través de mensajes políticos compartidos, como la consigna “La unidad es el camino a la victoria”.

El gobernador bonaerense enfrenta un panorama complejo para avanzar con su candidatura, ya que Cristina Kirchner no lo ha respaldado explícitamente y podría inclinarse por Massa. La dinámica de la interna peronista, con posibles competencias en las PASO, pone a Massa en una posición clave para disputar el liderazgo del espacio opositor frente a Milei en 2027.