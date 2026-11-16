Sergio Massa se prepara para desembarcar en San Fernando este martes, en un acto que busca consolidar una nueva corriente interna dentro del peronismo. El encuentro, convocado bajo la excusa del Día de la Militancia, reunirá a figuras del peronismo federal, intendentes bonaerenses de La Liga y representantes del kirchnerismo, en un claro gesto de apoyo a una eventual candidatura presidencial del ex ministro para 2027.
Sergio Massa define su armado político para disputar la interna peronista
Sergio Massa encabezará un acto en San Fernando para unificar al peronismo y consolidar su estrategia política de cara a las elecciones presidenciales de 2027
La reunión se interpretará como un alineamiento con Massa y una construcción de volumen político para enfrentar al gobernador Axel Kicillof. Dirigentes como Juan Manuel Olmos, Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel, Miguel Ángel Pichetto, Natalia de la Sota y Gerardo Zamora, junto a jefes comunales como Federico Achával y Federico Otermín, son parte de la convocatoria.
Este armado busca ordenar la oposición de cara a las próximas elecciones presidenciales y capitalizar el retroceso en la imagen del presidente Javier Milei. Massa, autodefiniéndose como “armador”, prioriza la arquitectura institucional del espacio por sobre una postulación personal inmediata, aunque la posibilidad de competir por la Gobernación bonaerense o las PASO también está en evaluación.
El rol del peronismo en la estrategia opositora
El exministro de Economía, quien mantiene un perfil bajo desde la derrota electoral de 2023, emerge como una alternativa frente a Kicillof, considerado el candidato natural del peronismo por gobernar la provincia más poblada del país. La visita de estrategas brasileños vinculados a Lula da Silva, que se reunieron tanto con Massa como con Cristina Kirchner, subraya una búsqueda de convergencia táctica para fortalecer el espacio opositor.
La presencia de Sergio Massa en San Fernando, a pesar de tener prevista una actividad en San Pablo invitado por el Partido de los Trabajadores, subraya la importancia del acto para su estrategia. Dirigentes como Michel ya expresaron públicamente su respaldo, y otros, como Tolosa Paz, enviaron señales de acercamiento a través de mensajes políticos compartidos, como la consigna “La unidad es el camino a la victoria”.
El gobernador bonaerense enfrenta un panorama complejo para avanzar con su candidatura, ya que Cristina Kirchner no lo ha respaldado explícitamente y podría inclinarse por Massa. La dinámica de la interna peronista, con posibles competencias en las PASO, pone a Massa en una posición clave para disputar el liderazgo del espacio opositor frente a Milei en 2027.
En pocas palabras
- Sergio Massa encabeza un acto en San Fernando para unificar al peronismo.
- El evento busca consolidar una nueva corriente interna para la candidatura presidencial de 2027.
- La reunión podría fortalecer la oposición frente a Javier Milei y Axel Kicillof.