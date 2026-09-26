El ex candidato a presidente Sergio Massa encabezó el congreso nacional del Frente Renovador en el cual remarcó la necesidad imperiosa de convocar a todos los sectores con el objetivo claro de estructurar una verdadera unidad del peronismo en el escenario político actual.
Sergio Massa pidió armar una agenda federal y lograr la unidad del peronismo
Sergio Massa encabezó el congreso partidario del Frente Renovador. Exigió propuestas representativas para la oposición y la inclusión del interior
Frente a dirigentes de distintos puntos del país, el referente opositor analizó el contexto socioeconómico nacional. Durante el encuentro partidario, el dirigente subrayó que resulta imprescindible estructurar un proyecto político con una sólida agenda federal que otorgue representatividad a cada región.
Según reportaron agencias de noticias y diarios porteños, la dirigencia del espacio debatió las prioridades frente a las políticas de la gestión que encabeza Javier Milei. En ese marco, el líder partidario insistió en que la unidad del peronismo requiere de postulados claros y de propuestas concretas.
El mensaje se produjo en el marco de dos actividades del Frente Renovador. En Resistencia, referentes de Chaco, Corrientes y Misiones participaron del Encuentro Regional del NEA, donde trabajaron en comisiones para elaborar propuestas destinadas al desarrollo de la región.
Entre las conclusiones se destacaron el impulso a las economías regionales mediante mayor infraestructura vial y energética, la inversión en ciencia y tecnología para agregar valor, el programa nacional “Mi Primer Empleo Joven” y políticas habitacionales municipales destinadas a retener a los jóvenes en sus territorios, detalló la agencia Noticias Argentinas.
La reconstrucción de la unidad del peronismo desde el interior
Al momento de referirse al desarrollo de las provincias, el exministro de Economía advirtió que la toma de decisiones no puede centralizarse en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Por eso, hizo hincapié en la importancia de afianzar la agenda federal para dar respuestas efectivas a las economías regionales.
El referente destacó además que la iniciativa debe incorporar de forma directa a los gobernadores, intendentes y legisladores. Desde el entorno del dirigente remarcaron que resulta irrealizable la consolidación de un esquema competitivo sin contemplar la matriz productiva territorial en el camino hacia la unidad del peronismo.
Estrategias territoriales y el alcance de una agenda federal
A lo largo de las reuniones de comisión, los integrantes del Frente Renovador evaluaron el impacto severo de las medidas económicas vigentes sobre las familias trabajadoras, los jubilados y las pymes. En sus conclusiones, los participantes coincidieron en que la proyección opositora debe fortalecerse mediante una auténtica agenda federal de trabajo.
Para concluir la jornada, las autoridades resolvieron organizar una serie de recorridas por diversas provincias con el fin de dialogar directamente con la ciudadanía. La meta fijada consistirá en conformar mesas de articulación que consoliden la unidad del peronismo mediante una plataforma alternativa para los próximos desafíos electorales del país.
En pocas palabras
- Sergio Massa: pidió unidad y agenda federal al encabezar el congreso del Frente Renovador.
- Unir al peronismo: la fuerza opositora busca consolidar propuestas concretas y representativas.
- Desarrollo: se prioriza la inversión en economías regionales y la participación del interior.