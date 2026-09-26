Sergio Massa pidió armar una agenda federal y lograr la unidad del peronismo

El mensaje se produjo en el marco de dos actividades del Frente Renovador. En Resistencia, referentes de Chaco, Corrientes y Misiones participaron del Encuentro Regional del NEA, donde trabajaron en comisiones para elaborar propuestas destinadas al desarrollo de la región.

Sergio Massa dijo que se fundamental priorizar la inversión en economías regionales y la participación del interior.

Entre las conclusiones se destacaron el impulso a las economías regionales mediante mayor infraestructura vial y energética, la inversión en ciencia y tecnología para agregar valor, el programa nacional “Mi Primer Empleo Joven” y políticas habitacionales municipales destinadas a retener a los jóvenes en sus territorios, detalló la agencia Noticias Argentinas.

La reconstrucción de la unidad del peronismo desde el interior

Al momento de referirse al desarrollo de las provincias, el exministro de Economía advirtió que la toma de decisiones no puede centralizarse en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Por eso, hizo hincapié en la importancia de afianzar la agenda federal para dar respuestas efectivas a las economías regionales.

El referente destacó además que la iniciativa debe incorporar de forma directa a los gobernadores, intendentes y legisladores. Desde el entorno del dirigente remarcaron que resulta irrealizable la consolidación de un esquema competitivo sin contemplar la matriz productiva territorial en el camino hacia la unidad del peronismo.

Estrategias territoriales y el alcance de una agenda federal

A lo largo de las reuniones de comisión, los integrantes del Frente Renovador evaluaron el impacto severo de las medidas económicas vigentes sobre las familias trabajadoras, los jubilados y las pymes. En sus conclusiones, los participantes coincidieron en que la proyección opositora debe fortalecerse mediante una auténtica agenda federal de trabajo.

Para concluir la jornada, las autoridades resolvieron organizar una serie de recorridas por diversas provincias con el fin de dialogar directamente con la ciudadanía. La meta fijada consistirá en conformar mesas de articulación que consoliden la unidad del peronismo mediante una plataforma alternativa para los próximos desafíos electorales del país.