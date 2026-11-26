La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que este viernes 27 de noviembre de 2026 no habrá atención presencial al público en ninguna de sus oficinas y delegaciones de todo el país. La medida responde al asueto administrativo por la conmemoración del Día del Trabajador Previsional Argentino.
Según precisaron desde el organismo nacional, no se otorgaron turnos presenciales para esa fecha, por lo que los beneficiarios no deberán reprogramar gestiones. La atención habitual en todas las sedes físicas se retomará con normalidad el próximo lunes 30 de noviembre en los horarios de siempre.
Qué pasa con los cobros de ANSES este viernes 27 de noviembre
Ante las dudas habituales frente al cierre de las oficinas, el organismo previsional llevó tranquilidad a los titulares de prestaciones sociales y confirmó que el calendario de pagos de noviembre no sufre ningún tipo de modificación:
- Actividad bancaria normal: los bancos operarán con normalidad durante todo el viernes 27 de noviembre en todo el territorio argentino.
- Acreditaciones garantizadas: todos los jubilados, pensionados y titulares de asignaciones que tengan fecha de cobro asignada para esa jornada recibirán sus haberes acreditados en tiempo y forma en sus respectivas cuentas bancarias.
- Quiénes cobran el 27 de noviembre: de acuerdo con el cronograma vigente, perciben sus haberes los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo con DNI terminados en 6 y 7, y los titulares de la Prestación por Desempleo con DNI terminados en 4 y 5.
Trámites y consultas habilitados las 24 horas
A pesar de que las sedes físicas permanecerán cerradas durante la jornada, los ciudadanos podrán continuar realizando gestiones, reclamos y consultas de manera remota a través de las plataformas oficiales de ANSES:
- Sitio web oficial: ingresando en anses.gob.ar desde cualquier computadora o teléfono celular.
- Aplicación Mi ANSES: disponible para dispositivos móviles, permite consultar fechas y lugares de cobro, gestionar prestaciones, descargar constancias y realizar reclamos ingresando con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.
- Atención Virtual: el sistema de gestión online permanece operativo las 24 horas para iniciar trámites y presentar documentación sin necesidad de acercarse a una oficina.
Por qué se conmemora el Día del Trabajador Previsional Argentino
El Día del Trabajador Previsional Argentino se celebra cada año en conmemoración del 27 de noviembre de 1943, fecha en la que se creó la Secretaría de Trabajo y Previsión de la Nación. Aquel organismo, impulsado por Juan Domingo Perón, sentó las bases institucionales del sistema previsional y de seguridad social en la Argentina.
En pocas palabras
- Cierre de oficinas: ANSES comunicó el cierre de sus oficinas este viernes por asueto administrativo.
- Pagos sin cambios: El calendario de pagos de noviembre no se verá afectado y se acreditarán los haberes normalmente.
- Gestiones online: Se podrán realizar trámites y consultas a través del sitio web, la app Mi ANSES o Atención Virtual.