Según precisaron desde el organismo nacional, no se otorgaron turnos presenciales para esa fecha, por lo que los beneficiarios no deberán reprogramar gestiones. La atención habitual en todas las sedes físicas se retomará con normalidad el próximo lunes 30 de noviembre en los horarios de siempre.

Qué pasa con los cobros de ANSES este viernes 27 de noviembre

Ante las dudas habituales frente al cierre de las oficinas, el organismo previsional llevó tranquilidad a los titulares de prestaciones sociales y confirmó que el calendario de pagos de noviembre no sufre ningún tipo de modificación: