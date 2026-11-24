Los titulares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) que abona mensualmente la ANSES recibirán en diciembre de 2026 un incremento del 2,17%. El ajuste surge de la fórmula de movilidad vigente, que toma la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrada en octubre (2,2%) aplicando los dos decimales reglamentarios para calcular las escalas oficiales.
SUAF de ANSES en diciembre de 2026: cuánto se cobra por hijo, prenatal y pago único con el aumento del 2,17%
La Administración Nacional de la Seguridad Social oficializó los nuevos montos de las asignaciones familiares para el último mes del año, tras aplicarse la actualización automática del 2,17% por inflación
A diferencia de la Asignación Universal por Hijo (AUH), las Asignaciones Familiares están destinadas a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, titulares de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), trabajadores temporarios y rurales, y jubilados o pensionados del sistema previsional. Para acceder al cobro, la suma de todos los ingresos del grupo familiar no debe superar el tope máximo vigente y ningún integrante de manera individual puede exceder el límite mensual permitido, causal que excluye automáticamente a todo el hogar.
Asignación Familiar por Hijo, Prenatal y Maternidad: valores de diciembre por ingresos
Para el cierre del año, la ANSES mantiene idénticas escalas de pago tanto para la Asignación Familiar por Hijo como para las prestaciones por Prenatal y Maternidad, divididas en cuatro tramos según el Ingreso del Grupo Familiar (IGF):
- Ingreso del Grupo Familiar (IGF) hasta $1.235.699: $81.544,74
- IGF entre $1.235.699,01 y $1.812.272: $55.006,75
- IGF entre $1.812.272,01 y $2.092.326: $33.270,94
- IGF entre $2.092.326,01 y $6.543.628: $17.166,54
Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad
En el caso de las prestaciones por hijo con discapacidad, el esquema del SUAF no posee tope máximo de ingresos familiares y establece tres escalones diferenciales para diciembre de 2026:
- Ingreso del Grupo Familiar (IGF) hasta $1.235.699: $265.500,29
- IGF entre $1.235.699,01 y $1.812.272: $187.824,97
- IGF desde $1.812.272,01 en adelante: $118.541,08
Asignaciones de Pago Único y Cónyuge: los nuevos montos oficiales
Con la suba del 2,17%, también se actualizan las asignaciones vinculadas a eventos familiares y la prestación por cónyuge (destinada principalmente a jubilados y pensionados), todas sujetas al techo de ingresos familiares de $6.543.628:
- Asignación por Nacimiento (IGF hasta $6.543.628): $95.051,15
- Asignación por Adopción (IGF hasta $6.543.628): $568.283,84
- Asignación por Matrimonio (IGF hasta $6.543.628): $142.320,18
- Asignación por Cónyuge (IGF hasta $6.543.628): $19.785,91
Cómo saber cuándo y dónde cobro el SUAF en diciembre de 2026
Los beneficiarios de las Asignaciones Familiares pueden verificar el día exacto de acreditación bancaria y la sucursal asignada siguiendo estos pasos:
- Ingresar al sitio web oficial de la ANSES (anses.gob.ar) y dirigirse al apartado de consulta de cobros.
- Completar el formulario digital ingresando el número de beneficio o el número de CUIL del titular.
- Hacer clic en el botón “Consulta”.
- Si el pago se encuentra habilitado, el sistema informará de inmediato la entidad bancaria y el rango de fechas exacto en el que estará disponible el dinero.
En pocas palabras
- ANSES oficializó aumentos: Las asignaciones familiares SUAF tendrán una actualización del 2,17% en diciembre de 2026 por inflación.
- Valores por hijo: Los montos varían según el Ingreso del Grupo Familiar (IGF), con valores diferenciados para hijos con discapacidad.
- Pago único y cónyuge: También se actualizaron las asignaciones por nacimiento, adopción, matrimonio y cónyuge, con topes de ingresos.