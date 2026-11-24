A diferencia de la Asignación Universal por Hijo (AUH), las Asignaciones Familiares están destinadas a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, titulares de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), trabajadores temporarios y rurales, y jubilados o pensionados del sistema previsional. Para acceder al cobro, la suma de todos los ingresos del grupo familiar no debe superar el tope máximo vigente y ningún integrante de manera individual puede exceder el límite mensual permitido, causal que excluye automáticamente a todo el hogar.

Asignación Familiar por Hijo, Prenatal y Maternidad: valores de diciembre por ingresos

Para el cierre del año, la ANSES mantiene idénticas escalas de pago tanto para la Asignación Familiar por Hijo como para las prestaciones por Prenatal y Maternidad, divididas en cuatro tramos según el Ingreso del Grupo Familiar (IGF):