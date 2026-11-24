Durante noviembre de 2026, tras aplicarse un incremento del 1,93% por movilidad previsional, el límite máximo de ingresos quedó fijado en $514.158,46 brutos en todo el país. El refuerzo se liquida de manera automática junto con el haber habitual, sin necesidad de realizar trámites previos y sin sufrir descuentos de obra social.

Tope de ingresos en noviembre de 2026: quiénes cobran el bono completo, proporcional o quedan afuera

La normativa vigente distingue tres segmentos precisos entre los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y de las prestaciones no contributivas según el total de haberes devengados por cada titular: