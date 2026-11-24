La actualización mensual de los haberes previsionales por movilidad, combinada con la continuidad del bono extraordinario de $70.000, modifica cada treinta días el techo de ingresos permitido para cobrar el adicional de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). De acuerdo con los parámetros establecidos en el Decreto 1296/2026, este esquema hace que quienes perciben prestaciones superiores al piso básico vean reducirse su complemento variable o queden directamente excluidos del beneficio.
Decreto 1296/2026: qué jubilados quedan fuera del bono de $70.000 de ANSES en diciembre
La actualización mensual por inflación frente a un refuerzo extraordinario congelado en su valor nominal desde marzo de 2024 desplaza todos los meses el límite de ingresos para acceder al extra previsional
Durante noviembre de 2026, tras aplicarse un incremento del 1,93% por movilidad previsional, el límite máximo de ingresos quedó fijado en $514.158,46 brutos en todo el país. El refuerzo se liquida de manera automática junto con el haber habitual, sin necesidad de realizar trámites previos y sin sufrir descuentos de obra social.
Tope de ingresos en noviembre de 2026: quiénes cobran el bono completo, proporcional o quedan afuera
La normativa vigente distingue tres segmentos precisos entre los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y de las prestaciones no contributivas según el total de haberes devengados por cada titular:
- Acceso al bono completo de $70.000: corresponde exclusivamente a quienes perciben una jubilación mínima de $444.158,46 (alcanzando un ingreso bruto total de $514.158,46), así como a los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y de Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez, vejez o madres de siete hijos.
- Cobro de un bono proporcional para haberes intermedios: los adultos mayores que cobran más de $444.158,46 pero menos de $514.158,46 reciben la diferencia exacta necesaria para alcanzar ese techo. Por ejemplo, un jubilado con un haber base de $480.000 percibe un refuerzo de $34.158,46.
- Exclusión automática del refuerzo: quedan afuera del bono todos los beneficiarios cuya prestación —o sumatoria de prestaciones vigentes, como jubilación más pensión por fallecimiento— resulte igual o superior a los $514.158,46 brutos.
Cuánto cobran las jubilaciones y pensiones en noviembre de 2026 con el bono
Al aplicarse el aumento del 1,93% correspondiente a noviembre, las escalas de liquidación mensual para cada categoría previsional quedan conformadas de la siguiente manera:
- Jubilación mínima y PNC para madres de siete hijos: parten de un haber base de $444.158,46 y suman el bono íntegro de $70.000, alcanzando un total bruto de $514.158,46.
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): equivalente al 80% del piso básico, registra un haber de $355.326,77 más el refuerzo completo de $70.000, totalizando $425.326,77 brutos.
- PNC por invalidez y vejez: fijadas en el 70% de la mínima, perciben $310.910,92 de haber base más los $70.000 del bono, llegando a $380.910,92 brutos.
- Titulares con doble beneficio: quienes acumulan jubilación y pensión por un monto conjunto igual o superior a $514.158,46 no reciben ningún adicional y cobran únicamente sus haberes ordinarios.
Nuevo límite en diciembre de 2026 y qué pasa con el aguinaldo
El esquema de movilidad indexado al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC frente a un bono fijo de $70.000 reduce progresivamente el peso relativo del refuerzo dentro del ingreso total del adulto mayor de cara al cierre del año:
- Suba del 2,17% en diciembre: con la actualización confirmada a partir de la inflación de octubre, la jubilación mínima básica escalará a $453.796,70.
- Nuevo tope máximo de $523.796,70 brutos: el techo para acceder al bono extraordinario se desplazará hasta esa cifra en diciembre de 2026, manteniéndose el pago íntegro para el piso mínimo y el complemento proporcional para haberes intermedios hasta alcanzar dicho límite.
- Exclusión del bono en el cálculo del aguinaldo: en diciembre se acreditará además la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), que se calcula tomando únicamente el 50% del mejor haber mensual y deja afuera al bono de $70.000 debido a su carácter no remunerativo.
En pocas palabras
- Bono de $70.000: La actualización previsional móvil modifica el tope de ingresos para cobrar el refuerzo de ANSES.
- Límite de ingresos: En noviembre de 2026, el techo es de $514.158,46 brutos para acceder al bono.
- Exclusión: Jubilados con ingresos iguales o superiores a $514.158,46 brutos quedan fuera del cobro del refuerzo.