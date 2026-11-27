Cuando se dio cuenta de la gravedad de su descubrimiento, llamó a la policía. La Fiscalía de Homicidios y efectivos policiales movilizaron buzos para rastrear el arroyo, iniciando pericias forenses para cotejar los restos con personas desaparecidas y evaluar si la calavera estuvo vinculada a ritos espirituales. Sin embargo, los resultados dieron detalles escalofriantes.

Según los datos, todo se remonta a una tragedia que tuvo lugar el 31 de mayo de 2016, cuando Mario Agustín “Marito” Salto, un niño de 11 años, salió en bicicleta con su caña a pescar a la laguna "La Represa" en Quimilí, Santiago del Estero, lugar donde fue raptado sin dejar rastro.

“Marito” Salto, el nene de 11 años abusado y descuartizado en un rito a San La Muerte.

Dos días después, el 2 de junio de 2016, su cadáver desmembrado apareció dentro de 11 bolsas de basura en un basural ubicado a seis kilómetros del sitio del secuestro. Los estudios forenses confirmaron que el menor sufrió estrangulación, abuso sexual y fue cercenado mientras aún estaba con vida, falleciendo por una hemorragia fatal.

La conmoción general llevó a la Justicia a tomar más de 3400 muestras genéticas a los habitantes de Quimilí y localidades vecinas como Weisburg y Otumpa, aunque todos los resultados resultaron negativos.

El caso dio un giro decisivo en noviembre de 2017, cuando perros de la policía marcaron la vivienda de Miguel Jiménez y la docente Arminda Díaz. En el lugar se encontraron recortes policiales, escritos solicitando juventud y fortaleza, y un altar dedicado a San La Muerte, un culto pagano al que se le atribuye la capacidad de causar daño.

La jueza a cargo determinó que Marito fue sacrificado en un rito satánico, derivando en la detención de varios sospechosos y en un juicio iniciado en diciembre de 2021 contra nueve imputados por homicidio y encubrimiento.