Pocas veces las salidas habituales de pesca terminan convirtiéndose en horribles descubrimientos criminales desencadenando búsquedas policiales, pericias forenses e investigaciones judiciales escalofriantes marcadas por la sospecha de brutales asesinatos, pero un mal día para un hombre hizo que pescaba en Rosario determinó lo contrario.
Se trata de un hombre que pasó un mal momento cuando fue a pescar a la orilla del arroyo Ludueña, esperando el pique, notó algo que le llamó la atención, sin imaginar que haría un macabro hallazgo.
Rosario: salió a pescar, descubrió una escena macabra y todo terminó en una investigación escalofriante
Un hombre de 41 años que pescaba bajo un puente del arroyo Ludueña en Rosario, vio algo flotando en el agua. Al acercarse notó un cráneo humano que tenía clavado un palo, rodeado por piezas de vajilla.
Cuando se dio cuenta de la gravedad de su descubrimiento, llamó a la policía. La Fiscalía de Homicidios y efectivos policiales movilizaron buzos para rastrear el arroyo, iniciando pericias forenses para cotejar los restos con personas desaparecidas y evaluar si la calavera estuvo vinculada a ritos espirituales. Sin embargo, los resultados dieron detalles escalofriantes.
Según los datos, todo se remonta a una tragedia que tuvo lugar el 31 de mayo de 2016, cuando Mario Agustín “Marito” Salto, un niño de 11 años, salió en bicicleta con su caña a pescar a la laguna "La Represa" en Quimilí, Santiago del Estero, lugar donde fue raptado sin dejar rastro.
Dos días después, el 2 de junio de 2016, su cadáver desmembrado apareció dentro de 11 bolsas de basura en un basural ubicado a seis kilómetros del sitio del secuestro. Los estudios forenses confirmaron que el menor sufrió estrangulación, abuso sexual y fue cercenado mientras aún estaba con vida, falleciendo por una hemorragia fatal.
La conmoción general llevó a la Justicia a tomar más de 3400 muestras genéticas a los habitantes de Quimilí y localidades vecinas como Weisburg y Otumpa, aunque todos los resultados resultaron negativos.
El caso dio un giro decisivo en noviembre de 2017, cuando perros de la policía marcaron la vivienda de Miguel Jiménez y la docente Arminda Díaz. En el lugar se encontraron recortes policiales, escritos solicitando juventud y fortaleza, y un altar dedicado a San La Muerte, un culto pagano al que se le atribuye la capacidad de causar daño.
La jueza a cargo determinó que Marito fue sacrificado en un rito satánico, derivando en la detención de varios sospechosos y en un juicio iniciado en diciembre de 2021 contra nueve imputados por homicidio y encubrimiento.
En pocas palabras
- Macabro hallazgo: un hombre descubrió un cráneo humano flotando en el arroyo Ludueña, Rosario.
- Investigación escalofriante: el cráneo desencadenó una búsqueda policial y pericias forenses.
- Crimen ritual: se vinculó el hallazgo a un brutal crimen y un posible rito satánico ocurrido en 2016.