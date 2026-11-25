Más allá del paso del tiempo y de su recorrido como campeón mundial con la Selección argentina, el papel revive una etapa cotidiana de su escuela primaria. En concreto, el registro muestra a un alumno con un rendimiento parejo en el aula y una diferencia clarísima en un terreno donde nadie le hacía sombra.

Messi en la escuela N.º 66 General Las Heras de Rosario.

Qué notas tenía Lionel Messi en séptimo grado

El boletín que volvió a circular deja ver un contraste marcado entre las distintas asignaturas del curso: