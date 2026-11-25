- Educación Física: 10, la calificación máxima, vista por muchos usuarios como una señal temprana de lo que vendría después.
- Plástica y Música: 8 en cada una, dos espacios donde el astro rosarino logró notas destacadas.
- Resto de las materias: aprobados alrededor del 6 en asignaturas como Matemática, Lengua, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Lengua Extranjera y Tecnología.
El genio del patio: Educación física, la nota más alta de Messi en la primaria.
Cómo lo recordaban sus maestras en Rosario
El documento coincide con lo que contaron en distintas entrevistas docentes que lo acompañaron durante su paso por la escuela de Rosario. Andrea Sosa, quien le dio clases de Matemática en quinto y sexto grado, lo describió como un chico tranquilo y tímido dentro del salón, que hablaba poco pero se transformaba por completo cuando salía al patio a jugar al fútbol.
A ese retrato se sumó Mónica Domina, subdirectora de la institución y su maestra de primer grado. La docente recordó que era callado, muy querido por sus compañeros, y remarcó que su humildad se mantuvo intacta pese al éxito deportivo y económico.