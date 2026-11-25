Diego Maradona en un vínculo con la pelota, el fútbol y la Selección argentina.

El legado intergeneracional de Diego Maradona y el vínculo con Qatar 2022

Bajo el encabezado "Maradona, una huella que el tiempo no borra", el escrito de la entidad rectora destaca que la influencia del campeón del mundo en 1986 excede largamente lo ocurrido dentro de un campo de juego.

En ese sentido, el texto pone el acento en la transmisión oral y visual de su mito: mientras quienes tuvieron la oportunidad de verlo en acción lo asocian con una época irrepetible, los niños y jóvenes que no coincidieron con su etapa como futbolista profesional descubren sus goles, gambetas y hazañas a través de archivos y relatos que se heredan en cada familia.

Asimismo, el tributo subraya el peso simbólico de la mítica camiseta número 10 y de aquella conquista en el Estadio Azteca, postales que integran el patrimonio más valioso del deporte nacional.

La publicación también traza un puente directo hacia el pasado reciente de la Selección Argentina al remarcar el acompañamiento espiritual que representó su figura durante la consagración en el Mundial de Qatar 2022, un lazo emocional que tanto los jugadores como los simpatizantes sostuvieron a lo largo de toda la campaña.

Para sintetizar la trascendencia histórica del capitán albiceleste, el documento institucional concluye con una definición contundente sobre su lugar en la cultura popular: "Porque hay futbolistas que construyen grandes carreras y otros que, como Diego, terminan convirtiéndose en parte de la identidad de un país".

La imagen con la que la AFA homenajeó a Diego Maradona.

El mensaje homenaje de AFA para Diego Maradona

A seis años de su partida, Diego Armando Maradona permanece en la historia del fútbol argentino como una figura irrepetible, cuyo legado trasciende generaciones y continúa presente en cada rincón del deporte.

El 25 de noviembre de 2020, el fútbol argentino y el mundo despedían a Diego Armando Maradona. Tenía 60 años. Seis años después, su ausencia sigue siendo imposible de dimensionar y su nombre conserva un lugar único en la memoria colectiva de nuestro país.

Diego fue mucho más que un futbolista extraordinario. Con la camiseta de la Selección Argentina protagonizó momentos que quedaron grabados para siempre en la historia, alcanzó la cima del fútbol mundial en México 1986 y se convirtió en uno de los máximos símbolos de la identidad futbolística argentina.

Su legado también se expresa en la manera en que distintas generaciones aprendieron a reconocerlo. Para quienes lo vieron jugar, Diego representa una época inolvidable; para quienes no tuvieron esa posibilidad, sus goles, sus gambetas y sus hazañas siguen siendo parte de un relato que se transmite de generación en generación.

La Copa del Mundo levantada en el estadio Azteca, la camiseta número 10 y aquella zurda capaz de convertir lo imposible en realidad son imágenes que forman parte del patrimonio más preciado del fútbol argentino. Su figura, además, estuvo presente simbólicamente en Qatar 2022, acompañando el camino de una nueva generación de campeones del mundo.

A seis años de aquel 25 de noviembre, la Asociación del Fútbol Argentino recuerda y homenajea a quien llevó los colores de nuestra Selección a lo más alto y dejó una marca imborrable en la historia del deporte. Porque hay futbolistas que construyen grandes carreras y otros que, como Diego, terminan convirtiéndose en parte de la identidad de un país.

Diego Armando Maradona. Seis años después, su historia sigue viva.