En paralelo, la comprensión lectora se evaluó mediante una muestra representativa de alumnos de 3º y 6º grado de primaria y 1º año de secundaria.

El ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE de Mendoza, Tadeo García Zalazar.

Fluidez lectora en primaria y el crecimiento de los niveles medio y avanzado

Además de la caída del nivel crítico, en primaria creció la proporción de alumnos ubicados en los niveles medio y avanzado, que pasó del 52,4% al 69% entre la primera y la última medición. En octubre, el 39,1% se ubicó en el nivel medio y el 29,9%, en el avanzado.

“Los datos muestran el impacto real del trabajo en las escuelas”, afirmó García Zalazar durante la presentación. La DGE enmarcó los resultados en el acompañamiento pedagógico desarrollado durante el ciclo lectivo a través del Plan Provincial de Alfabetización.

Los resultados de fluidez y comprensión lectora en 3º y 6º grado

En 3º grado, que marca el cierre del primer ciclo de primaria, el nivel crítico bajó del 20,2% al 6,8%. A su vez, los niveles medio y avanzado reunieron al 73,7% de los estudiantes, frente al 41% registrado en la primera medición.

En 6º grado, el nivel crítico descendió del 9,5% al 7,9%. El 77% de los alumnos alcanzó los niveles medio y avanzado, por encima del 71,6% inicial. Ese resultado se distribuyó entre un 35% en el nivel medio y un 42% en el avanzado.

Para ese mismo grado, la muestra de comprensión lectora también registró mejoras. De acuerdo con el comunicado oficial, el indicador de interpretación pasó del 74% al 84%, mientras que el de reflexión y evaluación subió del 75% al 79%.

La baja en los niveles críticos de lectura en Mendoza, según las mediciones de este año. Infografía confeccionada con IA a partir de información oficial de la DGE.

El desafío de la secundaria

Los alumnos de 1º año de secundaria mostraron una reducción del nivel crítico del 19,1% al 8,1%. La proporción en los niveles medio y avanzado creció del 48,1% al 70,6%, y el nivel avanzado pasó del 6,7% al 23,3%.

Sin embargo, en el total de la secundaria, el nivel avanzado alcanzó solo al 12,7% de los estudiantes en octubre. El 40,1% se ubicó en el nivel medio y el 34,1%, en el básico, además del 13,2% que permaneció en el nivel crítico.

García Zalazar reconoció que el desafío en secundaria es ampliar la proporción de alumnos con mejores desempeños. “Necesitamos empujar a más chicos hacia niveles avanzados”, señaló.

Desde la DGE destacaron que las mediciones censales, con registros individuales a través del sistema GEI, permiten orientar los recursos, fortalecer la formación docente y focalizar las estrategias pedagógicas en cada escuela.