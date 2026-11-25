Los alumnos de las escuelas primarias de Mendoza mejoraron su desempeño entre la primera y la última medición de fluidez lectora de 2026. Según los resultados difundidos por la Dirección General de Escuelas (DGE), la proporción de estudiantes en el nivel crítico pasó del 18,9% al 8,6% en octubre, una reducción de 10,3 puntos porcentuales. (Años atrás, el nivel crítico había alcanzado el 32, 34%).
Los alumnos de primaria de Mendoza mejoraron en fluidez lectora y el nivel crítico cayó a menos de la mitad
La medición de la DGE alcanzó a 301.333 alumnos de 1.267 escuelas. La baja del nivel crítico fue menor en el conjunto de la secundaria
La evolución fue diferente en el conjunto de la secundaria, donde el nivel crítico bajó del 13,7% al 13,2%. Aunque 1º año mostró un avance mayor, los resultados generales de ese nivel reflejaron una disminución de 0,5 puntos porcentuales.
El ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, presentó los resultados del operativo realizado en octubre. El relevamiento de fluidez lectora abarcó un universo de 301.333 estudiantes de 1.267 establecimientos de gestión estatal y privada: 872 escuelas primarias y 395 secundarias orientadas y técnicas.
En paralelo, la comprensión lectora se evaluó mediante una muestra representativa de alumnos de 3º y 6º grado de primaria y 1º año de secundaria.
Fluidez lectora en primaria y el crecimiento de los niveles medio y avanzado
Además de la caída del nivel crítico, en primaria creció la proporción de alumnos ubicados en los niveles medio y avanzado, que pasó del 52,4% al 69% entre la primera y la última medición. En octubre, el 39,1% se ubicó en el nivel medio y el 29,9%, en el avanzado.
“Los datos muestran el impacto real del trabajo en las escuelas”, afirmó García Zalazar durante la presentación. La DGE enmarcó los resultados en el acompañamiento pedagógico desarrollado durante el ciclo lectivo a través del Plan Provincial de Alfabetización.
Los resultados de fluidez y comprensión lectora en 3º y 6º grado
En 3º grado, que marca el cierre del primer ciclo de primaria, el nivel crítico bajó del 20,2% al 6,8%. A su vez, los niveles medio y avanzado reunieron al 73,7% de los estudiantes, frente al 41% registrado en la primera medición.
En 6º grado, el nivel crítico descendió del 9,5% al 7,9%. El 77% de los alumnos alcanzó los niveles medio y avanzado, por encima del 71,6% inicial. Ese resultado se distribuyó entre un 35% en el nivel medio y un 42% en el avanzado.
Para ese mismo grado, la muestra de comprensión lectora también registró mejoras. De acuerdo con el comunicado oficial, el indicador de interpretación pasó del 74% al 84%, mientras que el de reflexión y evaluación subió del 75% al 79%.
El desafío de la secundaria
Los alumnos de 1º año de secundaria mostraron una reducción del nivel crítico del 19,1% al 8,1%. La proporción en los niveles medio y avanzado creció del 48,1% al 70,6%, y el nivel avanzado pasó del 6,7% al 23,3%.
Sin embargo, en el total de la secundaria, el nivel avanzado alcanzó solo al 12,7% de los estudiantes en octubre. El 40,1% se ubicó en el nivel medio y el 34,1%, en el básico, además del 13,2% que permaneció en el nivel crítico.
García Zalazar reconoció que el desafío en secundaria es ampliar la proporción de alumnos con mejores desempeños. “Necesitamos empujar a más chicos hacia niveles avanzados”, señaló.
Desde la DGE destacaron que las mediciones censales, con registros individuales a través del sistema GEI, permiten orientar los recursos, fortalecer la formación docente y focalizar las estrategias pedagógicas en cada escuela.
En pocas palabras
- Mejora en primaria: la fluidez lectora escolar avanzó significativamente, con una caída del nivel crítico al 8,6% según la DGE.
- Desafío secundario: el nivel crítico en el conjunto de la secundaria mostró un avance limitado, descendiendo apenas 0,5 puntos porcentuales.
- Estrategia pedagógica: el Plan Provincial de Alfabetización impulsó la mejora en los niveles medio y avanzado de los estudiantes.