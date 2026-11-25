Con el tiempo, el municipio comenzó a colaborar con maquinaria y con el paso de los meses, el contacto frecuente con el agua contaminada y la basura comenzó a afectar su piel, sintiendo picazón y dolor en las manos y las piernas.

Desde que comenzó su tarea, necesita tomar medicamentos todas las noches para poder descansar y aunque le pidieron que deje de entrar al río, él continúa con su tarea.

El chico que pasó 8 meses limpiando un río en India terminó enfermo por la contaminación que intentaba retirar.

El 16 de noviembre volvió a compartir imágenes de sus manos afectadas y un video en el que aparece acostado en lo que parece ser un centro médico. Los medios informaron que presenta infecciones en la piel, aunque no tiene un diagnóstico que permita identificar una bacteria específica.

A este problema se suma otra decepción: después de ocho meses de limpieza, otras personas volvieron a arrojar basura al río. Él mostró el estado del lugar y decidió continuar retirando los residuos, ya que no quiere abandonar su objetivo de recuperar el río.