Durante ocho meses limpió un río lleno de basura, pero cuando regresó descubrió que los residuos habían vuelto a cubrir el lugar. Ahora, el joven que dedicó tanto tiempo a recuperar ese espacio también enfrenta problemas de salud.
El joven que pasó meses limpiando un río y ahora su salud está en peligro porque volvió a llenarse de basura
Se llama Surendra Singh Choudhary, tiene 21 años y es conocido en las redes sociales como Bittu Tabahi. Su trabajo comenzó el 26 de enero de 2026 en el río Ajnar, ubicado en Biaora, en el estado de Madhya Pradesh, India.
Al principio trabajó prácticamente solo y utilizó sus propios ahorros para comprar herramientas y retirar botellas, bolsas, plantas y otros desechos. Según The Times of India, gastó cerca de 30.000 rupias y, en varias ocasiones, ingresó al agua sin protección adecuada.
Con el tiempo, el municipio comenzó a colaborar con maquinaria y con el paso de los meses, el contacto frecuente con el agua contaminada y la basura comenzó a afectar su piel, sintiendo picazón y dolor en las manos y las piernas.
Desde que comenzó su tarea, necesita tomar medicamentos todas las noches para poder descansar y aunque le pidieron que deje de entrar al río, él continúa con su tarea.
El 16 de noviembre volvió a compartir imágenes de sus manos afectadas y un video en el que aparece acostado en lo que parece ser un centro médico. Los medios informaron que presenta infecciones en la piel, aunque no tiene un diagnóstico que permita identificar una bacteria específica.
A este problema se suma otra decepción: después de ocho meses de limpieza, otras personas volvieron a arrojar basura al río. Él mostró el estado del lugar y decidió continuar retirando los residuos, ya que no quiere abandonar su objetivo de recuperar el río.
En pocas palabras
- Joven activista: Surendra Singh Choudhary, de 21 años, limpió el río Ajnar de India por 8 meses.
- Salud afectada: el contacto con aguas contaminadas le causó infecciones en la piel y dolor.
- Decepción: tras su esfuerzo, el río volvió a llenarse de basura, pero él continuará.