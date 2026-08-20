El río trifinio que transporta mayor cantidad de sedimentos en el mundo y provoca desbordes que reconfiguran el paisaje

El mal paso ambiental que estamos atravesando, influye ferozmente en nuestra naturaleza y casi sin darnos cuenta hasta los ríos se han visto desfavorecidos ante la contaminación. Tal como el Pilcomayo, que pasó de ser el único río del mundo cuya extinción del cauce se dio por proceso de relleno, a ser la cuenca llena de sedimentos que provocan algunos cambios en su naturaleza.

Río Pilcomayo: transporta mayor cantidad de sedimentos en el mundo y provoca desbordes que reconfiguran el paisaje

El nombre de este río significa río de los pájaros o de las aves.

El río Pilcomayo está formado por un área compartida entre Argentina, Bolivia y Paraguay integrando la gran Cuenca del Plata. El área abarca una superficie de más de 250.000 km2 aproximadamente, con una población estimada de 1.500.000 de habitantes a su alrededor