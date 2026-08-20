El río trifinio que transporta mayor cantidad de sedimentos en el mundo y provoca desbordes que reconfiguran el paisaje

El río Pílcomayo es un protagonista clave que pasa por una región transfronteriza entre Bolivia, Paraguay y Argentina. Con números y curiosidades que lo hacen único, este se destaca a nivel mundial por su la cantidad de toneladas de sedimentos que transporta.
El mal paso ambiental que estamos atravesando, influye ferozmente en nuestra naturaleza y casi sin darnos cuenta hasta los ríos se han visto desfavorecidos ante la contaminación. Tal como el Pilcomayo, que pasó de ser el único río del mundo cuya extinción del cauce se dio por proceso de relleno, a ser la cuenca llena de sedimentos que provocan algunos cambios en su naturaleza.
Río Pilcomayo: transporta mayor cantidad de sedimentos en el mundo y provoca desbordes que reconfiguran el paisaje
El río Pilcomayo está formado por un área compartida entre Argentina, Bolivia y Paraguay integrando la gran Cuenca del Plata. El área abarca una superficie de más de 250.000 km2 aproximadamente, con una población estimada de 1.500.000 de habitantes a su alrededor
Sin embargo, se trata de un río que se caracteriza en mayor parte por considerarse uno de los ríos con mayor cantidad de transporte de sedimentos en el mundo con una tasa media anual de 125 millones de toneladas. Esta particularidad constituye el rasgo natural por excelencia de la región, recorriendo más de 1000 km desde los 5500 m de altura en sus nacientes en Bolivia hasta los 250 m en los alrededores de Misión La Paz en territorio argentino.
Esta característica provoca que el Pilcomayo llene de sedimentos permanentemente su propio cauce, generando cambios continuos en su recorrido y un factor que incide directamente en la magnitud de los desbordes o roturas de las márgenes del río (sobre todo en verano) que reconfiguran el paisaje y las dinámicas socioambientales de la región.
Características del río Pilcomayo
- También se llama río Araguay.
- Tiene una longitud de 1590 km y drena una cuenca de 270 000 km².
- En la cuenca alta, el Pilcomayo es un río de montaña.
- El topónimo pilcomayo deriva del quechua: pishqu = pájaro, mayu= río, es decir significa río de los pájaros.
- Por los sedimentos produce un fenómeno de atarquinamiento.
- Es el mayor mega-abanico fluvial del mundo.
En pocas palabras
- Río Pilcomayo: el río trifinio transporta la mayor cantidad de sedimentos del mundo, con 125 millones de toneladas anuales.
- Desbordes y paisaje: la carga de sedimentos provoca desbordes que reconfiguran continuamente el paisaje y las dinámicas socioambientales de la región.
- Características únicas: con 1590 km de longitud, drena una cuenca de 270.000 km² y es el mayor mega-abanico fluvial del mundo.