En 1960, las autoridades de la Unión Soviética decidieron desviar el curso de los ríos Amu Daria y Sir Daria. Estos dos colosales ríos eran los principales afluentes del Mar de Aral, un gigantesco cuerpo de agua dulce y salobre ubicado en Asia Central, entre los actuales Kazajistán y Uzbekistán.
En 1960, desviaron dos ríos para ser el mayor productor de algodón: 66 años después trasformaron el cuarto lago más grande en un desierto
El Mar de Aral, otrora un gigantesco cuerpo de agua dulce y salobre, hoy es un testimonio de la catástrofe ambiental causada por decisiones políticas de mediados del siglo XX
El objetivo del Kremlin era irrigar millones de hectáreas de desierto para convertir la región en uno de los mayores productores de algodón del mundo. El plan económico funcionó a corto plazo, pero, 66 años después, sus consecuencias ambientales, climáticas y humanas resultaron catastróficas.
¿Cómo dos ríos transformaron el cuarto lago más grande en un desierto?
A los pocos años, el nivel del mar comenzó a descender de forma evidente, a un ritmo de unos 20 centímetros por año. Durante la década de 1970, la velocidad de descenso aumentó a más de 50 centímetros anuales. Para 1987, el agua se había retirado tanto que el Mar de Aral se dividió en dos. Por un lado, el Mar de Aral Norte, en Kazajistán, y el Mar de Aral Sur, en Uzbekistán.
A medida que el agua se evaporaba, la concentración de sal se multiplicó por diez. Las 24 especies de peces nativos que habitaban el lago desaparecieron al no poder sobrevivir al aumento de la salinidad. La próspera industria pesquera de la región, que empleaba a más de 60.000 personas, colapsó por completo. Ciudades portuarias que alguna vez estuvieron junto al agua quedaron rodeadas por el desierto, a kilómetros de la nueva línea de costa.
¿Qué sucede en 2026 con este terreno?
En el sector norte, el volumen de agua llegó a caer a niveles críticos. Sin embargo, durante los últimos años se han logrado canalizar más de 5.000 millones de metros cúbicos adicionales de agua dulce gracias a nuevas medidas de gestión del río Sir Daria. Como resultado, el nivel del agua se encuentra hoy un 50% por encima de su peor momento.
En los últimos 20 años, Kazajstán ha logrado resucitar el Pequeño Mar de Aral, también conocido como el Aral del Norte, una pequeña parte del Mar de Aral , que alguna vez fue el cuarto lago más grande del mundo, rebosante de vida y abundancia.
Ahora, el gobierno kazajo prepara una segunda fase de restauración. El proyecto contempla ampliar y elevar la presa de Kokaral, cuya altura actual es de 40.4 metros, hasta alcanzar los 44 metros. El objetivo es almacenar una mayor cantidad de agua y continuar recuperando terreno frente al desierto, acercando nuevamente la línea de costa a los antiguos puertos.
En pocas palabras
- Catástrofe ambiental: El Mar de Aral se convirtió en desierto tras desviar sus ríos para la producción de algodón.
- Consecuencias: Disminución drástica del nivel del agua, aumento de salinidad y colapso de la industria pesquera.
- Restauración parcial: Kazajistán trabaja en recuperar el nivel del agua del Mar de Aral Norte.