En 1960, desviaron dos ríos para ser el mayor productor de algodón: 66 años después trasformaron el cuarto lago más grande en un desierto

A medida que el agua se evaporaba, la concentración de sal se multiplicó por diez. Las 24 especies de peces nativos que habitaban el lago desaparecieron al no poder sobrevivir al aumento de la salinidad. La próspera industria pesquera de la región, que empleaba a más de 60.000 personas, colapsó por completo. Ciudades portuarias que alguna vez estuvieron junto al agua quedaron rodeadas por el desierto, a kilómetros de la nueva línea de costa.

¿Qué sucede en 2026 con este terreno?

En el sector norte, el volumen de agua llegó a caer a niveles críticos. Sin embargo, durante los últimos años se han logrado canalizar más de 5.000 millones de metros cúbicos adicionales de agua dulce gracias a nuevas medidas de gestión del río Sir Daria. Como resultado, el nivel del agua se encuentra hoy un 50% por encima de su peor momento.

En los últimos 20 años, Kazajstán ha logrado resucitar el Pequeño Mar de Aral, también conocido como el Aral del Norte, una pequeña parte del Mar de Aral , que alguna vez fue el cuarto lago más grande del mundo, rebosante de vida y abundancia.

Ahora, el gobierno kazajo prepara una segunda fase de restauración. El proyecto contempla ampliar y elevar la presa de Kokaral, cuya altura actual es de 40.4 metros, hasta alcanzar los 44 metros. El objetivo es almacenar una mayor cantidad de agua y continuar recuperando terreno frente al desierto, acercando nuevamente la línea de costa a los antiguos puertos.