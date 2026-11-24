Por último, Leandro Bolmaro se lesionó y no superó las pruebas realizadas por los médicos del Bayern Múnich por lo que no viajó al país para sumarse al conjunto nacional.

La Selección argentina de básquet, conducida por Pablo Prigioni, afronta una de las ventanas mundialistas más importantes sin su principal estrella, a partir de la lesión del base Facundo Campazzo.

El exjugador de la NBA se había contracturado el bíceps femoral izquierdo el primero de noviembre y no se pudo recuperar a tiempo, ya que aún no logró volver a los entrenamientos con el conjunto español.

Apenas hace algunos días pudo volver a ser visto durante una práctica del plantel profesional del Real Madrid, aunque no pudo ser parte: simplemente se quedó parado debajo del aro y repartía pelotas para que sus compañeros practiquen el tiro desde distintas distancias.

Así, el equipo de Prigioni pierde a dos de sus principales figuras dentro y fuera de la cancha, además de la ausencia de la convocatoria de Deck por una intervención quirúrgica en el hombro, y tiene otros tres bases en la preselección que pueden reemplazarlo: José Vildoza, Juan Ignacio Marcos y Franco Baralle.

Rumbo al Mundial de Básquet 2027

El seleccionado nacional jugará su primer partido de la ventana este jueves 26 de noviembre a las 21:40 ante Bahamas, mientras que recibirá a Canadá el domingo 29 a las 18:10.

Ambos encuentros se disputarán en el Espacio DAM de la localidad bonaerense de Zárate y podrán verse en vivo por TyC Sports y DSports en Argentina y en CourtSide1891/DAZN en todo el mundo.

Las Eliminatorias se cerrarán en 2027, con dos partidos en condición de visitante: 25 de febrero vs Puerto Rico y 28 de febrero ante Bahamas.