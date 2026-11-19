Los mellizos Dante y Nicola Ginóbili, hijos del gran Manu Ginóbili, ya se están destacando en el básquet colegial de Estados Unidos, país en el que nacieron y crecieron.
A los 16 años, Dante Ginóbili y Nicola Ginóbili deslumbran con su talento en el básquet colegial de Estados Unidos y generan furor en redes sociales.
Los mellizos Dante y Nicola Ginóbili, hijos del gran Manu Ginóbili, ya se están destacando en el básquet colegial de Estados Unidos, país en el que nacieron y crecieron.
A los 16 años (nacieron el 16 de mayo del 2010), los jóvenes deportistas integran el equipo de su secundaria en San Antonio, Texas, y sus jugadas se han vuelto virales en redes sociales.
Las imágenes compartidas por fanáticos muestran la evolución de los hermanos, quienes lucen un estilo de juego que recuerda al de su padre en sus inicios profesionales y en la NBA. Se destaca su agilidad defensiva, capacidad para robar balones y efectividad en el ataque, incluyendo volcadas y lanzamientos de tres puntos en el triunfo de los Barons de Saint Mary's Hall HS ante New Braunfels Christian Academy.
Este fenómeno deportivo resalta el legado familiar y la conexión de los Ginóbili con el básquet. Si bien sus padres siempre buscaron mantenerlos alejados de la exposición mediática, cada aparición pública de Dante y Nicola genera gran expectativa y comentarios sobre su potencial futuro en el deporte.
La habilidad de los mellizos ha sido comparada directamente con la de su padre, Manu Ginóbili. Comentarios como “Eso es ADN Ginóbili” y “Juegan como el padre, son iguales” reflejan la sorpresa y admiración de los seguidores del exjugador de San Antonio Spurs.
La destreza en el manejo de la pelota, el eurostep y la picardía para anticiparse son algunas de las características que evocan la impronta de su padre.
Manu Ginóbili, una leyenda de la NBA y del básquet argentino, ha visto crecer a sus hijos, Dante, Nicola y Luca, rodeados del deporte que lo catapultó a la fama.
Los mellizos, nacidos en San Antonio durante la exitosa carrera de su padre en los Spurs, demostraron tempranamente su afinidad por el básquet. Si bien no hay certezas sobre si seguirán una carrera profesional, las imágenes de su desempeño colegial capturan la atención y alimentan la expectativa de los aficionados.