Este fenómeno deportivo resalta el legado familiar y la conexión de los Ginóbili con el básquet. Si bien sus padres siempre buscaron mantenerlos alejados de la exposición mediática, cada aparición pública de Dante y Nicola genera gran expectativa y comentarios sobre su potencial futuro en el deporte.

El legado de Manu Ginóbili se expande en la cancha

La habilidad de los mellizos ha sido comparada directamente con la de su padre, Manu Ginóbili. Comentarios como “Eso es ADN Ginóbili” y “Juegan como el padre, son iguales” reflejan la sorpresa y admiración de los seguidores del exjugador de San Antonio Spurs.

Ginóbili y sus hijos en el Salón de la Fama.

La destreza en el manejo de la pelota, el eurostep y la picardía para anticiparse son algunas de las características que evocan la impronta de su padre.

Familia Ginóbili: una vida ligada al básquet

Manu Ginóbili, una leyenda de la NBA y del básquet argentino, ha visto crecer a sus hijos, Dante, Nicola y Luca, rodeados del deporte que lo catapultó a la fama.

Los mellizos, nacidos en San Antonio durante la exitosa carrera de su padre en los Spurs, demostraron tempranamente su afinidad por el básquet. Si bien no hay certezas sobre si seguirán una carrera profesional, las imágenes de su desempeño colegial capturan la atención y alimentan la expectativa de los aficionados.