Tras haber empatado sin goles el primer tiempo los oceánicos hicieron la diferencia en la segunda parte con un par de goles de Akol Akon a los 15' y a los 26'.

El seleccionado nacional terminó con diez hombres por la expulsión de Benjamín Vallejo y en su próximo partido se medirá con Mozambique el domingo 22 a las 12.30 hora argentina y cerrará la fase de grupos ante Dinamarca el miércoles 25 también a las 12.30. El encuentro entre los dos futuros rivales de la albiceleste terminó con una goleada de los africanos por 4 a 0.