La Selección argentina, dirigida por Diego Placente, perdió ante Australia en el debut en el Mundial Sub 17 que se juega por segundo año consecutivo en Qatar.
La Selección argentina, dirigida por Diego Placente, perdió ante Australia en el debut en el Mundial Sub 17 que se juega por segundo año seguido en Qatar.
La Selección argentina, dirigida por Diego Placente, perdió ante Australia en el debut en el Mundial Sub 17 que se juega por segundo año consecutivo en Qatar.
Tras haber empatado sin goles el primer tiempo los oceánicos hicieron la diferencia en la segunda parte con un par de goles de Akol Akon a los 15' y a los 26'.
El seleccionado nacional terminó con diez hombres por la expulsión de Benjamín Vallejo y en su próximo partido se medirá con Mozambique el domingo 22 a las 12.30 hora argentina y cerrará la fase de grupos ante Dinamarca el miércoles 25 también a las 12.30. El encuentro entre los dos futuros rivales de la albiceleste terminó con una goleada de los africanos por 4 a 0.
Los dos primeros de cada zona, junto con los 8 mejores terceros, avanzarán a los 16avos de final. A partir de esa instancia, la competencia se disputará bajo el formato de eliminación directa.
Resultados y programa de partidos del Mundial Sub 17