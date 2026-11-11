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Mundial Sub 17

Diego Placente definió los convocados de la Selección argentina para el Mundial Sub 17: fechas y rivales

El director técnico Diego Placente convocó a 21 futbolistas del ámbito local para representar a la Selección Argentina en el Mundial Sub 17 en Qatar.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Diego Placente convocó a 21 futbolistas para el Mundial Sub 17 en Qatar.

Diego Placente convocó a 21 futbolistas para el Mundial Sub 17 en Qatar.

La Selección Argentina Sub 17 ya tiene su plantel definido para afrontar el Mundial de la categoría que se llevará a cabo en Qatar.

El entrenador Diego Placente convocó a 21 futbolistas, todos provenientes de clubes locales, quienes buscarán alzar el único trofeo juvenil que le falta al fútbol argentino.

El torneo se llevará a cabo del 19 de noviembre al 13 de diciembre y Argentina integrará el Grupo C, compartiendo zona con Australia, Mozambique y Dinamarca.

El debut será el 19 de noviembre a las 13 hora argentina frente los australianos, luego se medirá con Mozambique el 22 a las 12.30 y cerrará la fase de grupos ante Dinamarca el 25 también a las 12.30.

Los dos primeros de cada zona, junto con los 8 mejores terceros, avanzarán a los 16avos de final. A partir de esa instancia, la competencia se disputará bajo el formato de eliminación directa.

Todo el programa de partidos del Mundial Sub 17

El Mundial Sub 17 Qatar 2026

  • El Mundial Sub 17 2026 contará con 48 selecciones distribuidas en 12 grupos. Esta será la segunda edición de la competición con 48 selecciones: 9 de la AFC, 10 de la CAF, 8 de la Concacaf, 7 de la CONMEBOL, 3 de la OFC y 11 de la UEFA.
  • El torneo se desarrollará en el complejo Aspire Zone de Al Rayyan y la final se jugará en el Ahmad bin Ali Stadium el 13 de diciembre.
  • El objetivo es conseguir el único título juvenil que le falta a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
  • Portugal es el campeón vigente, tras conquistar su primer título al vencer a Austria 1-0 en Qatar 2025.
  • Qatar será sede del torneo de forma anual hasta 2029

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