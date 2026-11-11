Diego Placente definió los convocados de la Selección argentina para el Mundial Sub 17: fechas y rivales

La Selección Argentina Sub 17 ya tiene su plantel definido para afrontar el Mundial de la categoría que se llevará a cabo en Qatar.
El director técnico Diego Placente convocó a 21 futbolistas del ámbito local para representar a la Selección Argentina en el Mundial Sub 17 en Qatar.
La Selección Argentina Sub 17 ya tiene su plantel definido para afrontar el Mundial de la categoría que se llevará a cabo en Qatar.
El entrenador Diego Placente convocó a 21 futbolistas, todos provenientes de clubes locales, quienes buscarán alzar el único trofeo juvenil que le falta al fútbol argentino.
El torneo se llevará a cabo del 19 de noviembre al 13 de diciembre y Argentina integrará el Grupo C, compartiendo zona con Australia, Mozambique y Dinamarca.
El debut será el 19 de noviembre a las 13 hora argentina frente los australianos, luego se medirá con Mozambique el 22 a las 12.30 y cerrará la fase de grupos ante Dinamarca el 25 también a las 12.30.
Los dos primeros de cada zona, junto con los 8 mejores terceros, avanzarán a los 16avos de final. A partir de esa instancia, la competencia se disputará bajo el formato de eliminación directa.
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