El conflicto que arrastra Ángel Correa desde su salida de Tigres: "Me presionaron"

Ángel Correa junto a Gerónimo Barbadillo con el mítico número 7.

Ángel Correa recibió la número 7 después de presiones dirigenciales

El proceso para descolgar de las vitrinas el mítico dorsal y autorizar que Ángel Correa lo portara en el fútbol mexicano estuvo lejos de darse en un clima de armonía. Gerónimo Barbadillo decidió romper el silencio y señaló de forma directa a la cúpula dirigencial de Cemex - empresa administradora de Tigres - como la responsable de impulsar una determinación que tensionó una de las tradiciones más representativas del cuadro universitario.

Sin rodeos ni eufemismos, el ex futbolista peruano expuso la insistencia casi cotidiana que recibió por parte de las autoridades para conseguir su consentimiento. El propio ídolo graficó el asedio que sintió en aquellos días: "Yo creo que ese tema de Ángel Correa fue prácticamente de los dirigentes de Cemex, lo digo abiertamente, me presionaron a mí. Me llamaron cada día que pasaba: 'Va a venir un jugador, Ángel Correa, le queremos dar la camiseta número 7'".

Asimismo, el histórico referente aclaró que su postura inicial no respondía a un conflicto personal con el atacante argentino, sino a una cuestión de estricto mérito deportivo dentro de la institución regiomontana.

Para Barbadillo, la jerarquía previa no bastaba para heredar un número con semejante carga histórica: "Para mí no hay problema, pero yo creo que un jugador que llegue a Tigres para darle esa playera tiene que haber hecho cosas y esta persona no ha hecho nada. Es reconocido como un gran jugador".

Por una cuestión de marketing Ángel Correa utilizó la 7 en Tigres.

Correa no dio la talla en Tigres y se fue por la puerta de atrás

Pese a las llamadas constantes desde las oficinas auriazules, el legendario atacante incaico buscó resguardar el sentir de los aficionados antes de formalizar la cesión. Desde su perspectiva, el dorsal 7 constituía un símbolo arraigado en la memoria colectiva del Estadio Universitario, motivo por el cual supeditó cualquier decisión al aval unánime de los simpatizantes de la ciudad.

Ese escenario derivó en un contacto personal con el refuerzo estelar, en el que Barbadillo le entregó la indumentaria pero le fijó un ultimátum inapelable sobre la responsabilidad deportiva que asumía: "Lo único que le digo es: si está de acuerdo la afición de Monterrey, yo se la doy, no hay ningún problema. Yo le di la camiseta a Ángel Correa; cuando se la doy, yo le digo: 'Espero que tú le des tantos triunfos como yo se los he dado, si no, me la devuelves'".

El testimonio expone la trastienda de una maniobra corporativa que involucró a los despachos más altos, a la máxima gloria de la institución y a un delantero de cartel internacional que cargó con un dorsal sagrado. A la distancia, la confesión de Barbadillo confirma que aquella entrega de la 7 dejó heridas abiertas en el seno de Tigres, sacando a la luz una historia de presiones que permaneció en reserva durante años.

Para colmo, Correa no ganó títulos en el conjunto mexicano por lo que el conflicto que se generó con el mítico número 7 tuvo un final amargo.