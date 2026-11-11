Murió Carlos Babington, leyenda de Huracán y figura de la Selección argentina, a los 77 años

El Inglés en su etapa gloriosa en Huracán de Parque Patricios.

El hito del Metropolitano 1973 y la experiencia mundialista en Alemania

Aquel plantel inolvidable alcanzó la gloria el 16 de septiembre de 1973 tras desplegar un juego vistoso que deslumbró al país. En esa alineación histórica, Babington compartió sintonía futbolística con talentos de la talla de René Houseman, Miguel Ángel Brindisi, Alfio Basile, Omar Larrosa y Roque Avallay.

Sus actuaciones consagratorias en el certamen local le abrieron las puertas de la Selección argentina, con la que disputó el Mundial de Alemania 1974. En territorio germano completó cinco partidos oficiales y anotó un tanto en el estreno frente a Polonia, en un recordado duelo que culminó con derrota albiceleste por 3 a 2.

Finalizada su etapa con los botines, 'El Inglés' ratificó su idilio con el Globo desde el banco de suplentes. Tras dirigir en diferentes instituciones del país y del exterior, comandó a Huracán hacia dos ascensos a la Primera División en las temporadas 1989-90 y 1999-2000, consolidándose como un referente todoterreno en la vida del club.

Años después trasladó su protagonismo a los despachos institucionales al imponerse en las urnas y ejercer la presidencia entre 2006 y 2011, período en el cual el primer equipo recuperó la máxima categoría en 2007.

Carlos Babington también brilló en la Selección argentina.

Los conflictos dirigenciales y el dolor de una causa judicial abierta

La última etapa de su gestión como dirigente quedó marcada por severos cuestionamientos y una progresiva ruptura con la masa societaria. Tras su salida del cargo afrontó una causa penal por presunta administración fraudulenta junto a su hijo - quien ocupaba el rol de secretario general -, un proceso judicial en el que primero resultó sobreseído y luego vio revocada esa resolución.

Con bienes embargados y el litigio aún sin sentencia definitiva, la relación con el público quemero se desgastó hasta impedirle volver al estadio Tomás Adolfo Ducó. En 2024, durante una entrevista concedida a TN, el ex directivo expuso la herida de ese distanciamiento: "Me entristece no poder ir a la cancha a ver al equipo, pero por suerte ando seguido por Parque Patricios porque voy a visitar a mi hermano".

A los 77 años dijo "adiós" la elegancia de su zurda.

"Lamentablemente Huracán me hizo juicio y todavía no terminó. Voy a volver a la cancha cuando la justicia determine que yo no le hice daño a Huracán", explicó. Pese a las controversias de sus últimos años, su partida conmueve a un deporte que lo recordará por siempre como uno de los grandes arquitectos del buen fútbol.