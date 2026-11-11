Paredes confesó el "riesgo alto" que corrió en la noche épica en el Maracaná ante Vasco Da Gama

"No hubo muchas charlas (con Rodolfo Arruabarrena), los dos éramos conscientes que el riesgo era alto, que iban pocos días de lesión, pero los dos teníamos claro que yo quería estar, que quería ayudar, que quería ser parte de ese partido y por suerte las cosas salieron muy bien", contó Paredes.

El capitán de Boca se había lesionado el 9 de octubre ante Instituto por la fecha 12 del Torneo Clausura. Luego de perderse la ida de la serie ante el elenco brasileño, Leandro Paredes decidió arriesgarse para poder clasificar al equipo a la final de la Copa Sudamericana.

Por fortuna, la jugada le salió tan bien al punto que, al ingresar, el volante sacó un remate de media distancia que venció las manos del arquero Jardim. Así, Paredes se convirtió en el responsable de sentenciar el partido por 3 a 1 final y ganar la serie.

Consultado por su decisión y el motivo por el cual decidió poner en juego su físico con tal de clasificar a Boca a la final, Leandro Paredes respondió: "Sí (arriesgó), pero yo no me pongo ninguna medalla por eso. Yo creo que cualquier compañero mío, cualquier hincha de Boca hubiese hecho lo mismo. Traté de llegar de la mejor manera para poder ayudar".

Boca jugará la final de la Copa Sudamericana el sábado 21 de noviembre ante Atlético Mineiro en Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.