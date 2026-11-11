Inicio Ovación Fútbol Leandro Paredes
Sudamericana

Paredes confesó el "riesgo alto" que corrió en la noche épica en el Maracaná ante Vasco Da Gama

Leandro Paredes se refirió a su estado físico en la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana en el Maracaná ante Vasco da Gama

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]

Leandro Paredes atraviesa su mejor momento desde su regreso a Boca al coronarse campeón de la Tabla Anual el pasado sábado ante Defensa y Justicia. El capitán e ídolo del Xeneize espera poder seguir sumando títulos en los frentes que tiene abiertos como el Torneo Clausura, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana.

Justamente sobre esta última competencia, Paredes hizo una confesión: el alto riesgo que corrió desde lo físico al jugar la vuelta de las semifinales ante Vasco da Gama en el Maracaná.

Paredes y su noche épica en el Maracaná ante Vasco da Gama por Copa Sudamericana

En diálogo con el sitio oficial de la CONMEBOL Sudamericana, Leandro Paredes contó por qué arriesgó su físico en la revancha de las semifinales ante Vasco da Gama en el Maracaná. El volante llevaba apenas 11 días de recuperación de su desgarro grado 2 en el isquiotibial derecho.

"No hubo muchas charlas (con Rodolfo Arruabarrena), los dos éramos conscientes que el riesgo era alto, que iban pocos días de lesión, pero los dos teníamos claro que yo quería estar, que quería ayudar, que quería ser parte de ese partido y por suerte las cosas salieron muy bien", contó Paredes.

El capitán de Boca se había lesionado el 9 de octubre ante Instituto por la fecha 12 del Torneo Clausura. Luego de perderse la ida de la serie ante el elenco brasileño, Leandro Paredes decidió arriesgarse para poder clasificar al equipo a la final de la Copa Sudamericana.

Por fortuna, la jugada le salió tan bien al punto que, al ingresar, el volante sacó un remate de media distancia que venció las manos del arquero Jardim. Así, Paredes se convirtió en el responsable de sentenciar el partido por 3 a 1 final y ganar la serie.

Consultado por su decisión y el motivo por el cual decidió poner en juego su físico con tal de clasificar a Boca a la final, Leandro Paredes respondió: "Sí (arriesgó), pero yo no me pongo ninguna medalla por eso. Yo creo que cualquier compañero mío, cualquier hincha de Boca hubiese hecho lo mismo. Traté de llegar de la mejor manera para poder ayudar".

Boca jugará la final de la Copa Sudamericana el sábado 21 de noviembre ante Atlético Mineiro en Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas