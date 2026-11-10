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Revelaron la intimidad del vestuario de Boca tras la final de Madrid: "Fue un golpe muy duro"

El Boca - River en Madrid sigue dando que hablar: un nuevo testimonio reabrió la intimidad de aquella histórica final

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Boca vivió momentos complicados después del Superclásico en Madrid.

Boca vivió momentos complicados después del Superclásico en Madrid.

La definición de la Copa Libertadores 2018 entre Boca y River en el estadio Santiago Bernabéu permanece como uno de los acontecimientos de mayor trascendencia en la historia del fútbol. A pesar del paso de los años, las secuelas anímicas de aquel encuentro decisivo todavía despiertan testimonios de quienes formaron parte del proceso de reconstrucción deportiva en el Xeneize.

En esta oportunidad, quien rompió el silencio sobre el clima interno de aquel ciclo fue Marcos Díaz. El ex arquero de Huracán, que recaló en la institución a comienzos de 2019 y permaneció hasta mediados de 2020, detalló con crudeza la desazón con la que convivió al integrarse al plantel apenas semanas después de la derrota, el camino que recorrió el grupo para sanar la herida y qué planea para su futuro.

Marcos D&iacute;as habl&oacute; de c&oacute;mo encontr&oacute; al plantel de Boca despu&eacute;s de Madrid.

Marcos Días habló de cómo encontró al plantel de Boca después de Madrid.

Marcos Díaz reveló la intimidad del vestuario de Boca tras la final de Madrid

Tras brillar durante varias campañas bajo los tres palos del Globo de Parque Patricios, Díaz arribó al elenco azul y oro en un contexto de máxima conmoción institucional. En una entrevista con el periodista Rodrigo Rea, el guardameta santafesino rememoró el escenario con el que se topó puertas adentro nada más pisar el predio Pedro Pompilio: "Yo llegué al vestuario post final de Madrid, con todo lo que eso implicaba".

"Para el plantel y para el club fue un golpe muy duro, muy duro encontrarse un vestuario con ese dolor que se notaba", continuó en la misma línea.

La rápida asimilación del golpe resultó determinante para que el plantel recuperara la competitividad en el corto plazo. En ese sentido, el guardameta remarcó el valor del acople entre los futbolistas de mayor experiencia y las nuevas incorporaciones para descomprimir el vestuario y encauzar el rumbo deportivo: "Pero uno por ahí con la experiencia que llegaba, y con los grandes que ya también estaban en el plantel, a uno lo incorporaron de la mejor manera".

"Escuchaban por ahí mis consejos o lo que uno decía, y se fue armando un lindo grupo que fue logrando cosas, como poder hacer un buen campeonato, salir campeón y estar por ahí peleándola en la Libertadores en ese momento. Fue un proceso que se manejó muy bien, agregó Marcos Díaz.

D&iacute;az nunca logr&oacute; asentarse en el arco de Boca.

Díaz nunca logró asentarse en el arco de Boca.

El ex arquero de Boca no quiere ser DT: el rol que le atrae

Con el retiro en el horizonte profesional, Marcos Díaz también se refirió a sus planes para el día después de colgar los guantes y descartó de plano la posibilidad de asumir la conducción táctica principal de un equipo.

En diálogo con Rodrigo Rea, el guardameta santafesino explicó por qué prefiere mantenerse al margen de la línea de cal y detalló cuál es la función que verdaderamente le seduce: "En un futuro me proyecto más por la idea de entrenador de arqueros. Técnico no, no quiero ser. Todo el mundo quiere que me haga técnico pero la verdad que no, ser técnico también es ingrato".

"Es como mi puesto, entonces no quiero seguir renegando de esa manera. Sí puedo llegar a estar en un cuerpo técnico, entrenador de arqueros y ayudar desde mi experiencia, pero después ya ese cargo no", manifestó.

En esa misma línea, el experimentado futbolista analizó la marcada transformación táctica de su puesto y el peso específico que adquirieron los especialistas en el día a día de los planteles, con exigencias que van mucho más allá de lo que ocurre bajo los tres palos: "Hoy los entrenadores de arqueros tienen una relevancia importante. El entrenador de arqueros hoy trabaja más en conjunto con el cuerpo técnico porque con la dinámica que tiene el fútbol, al arquero lo ocupan más como un jugador más de campo".

"Es trabajar mucho eso, lo que es los pies, y después que el arquero pueda ordenar o ayudar al equipo no solamente atajando sino que transmitiendo y ordenando al equipo. Siempre fue así, pero creo que hoy se le está dando un poquito más de importancia y un poquito más de exigencia en ese sentido", completó Díaz.

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