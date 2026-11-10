Atentos, hinchas de Godoy Cruz: cuándo se pondrán a la venta más entradas para la final con Tristán Suárez

"¡A copar Córdoba! ¡Vamos nosotros!", indicó el club en sus medios oficiales donde en las últimas horas había anunciado que estaban agotadas no solo las entradas sino también los pasajes en micro puestos a la venta por el Tomba y la empresa de transportes CATA Internacional, su sponsor oficial.

Y PARA ALGUNOS SOLO SON 11 TIPOS ATRAS DE UNA PELOTALa emoción del chico luego de enterarse de que va a viajar a Córdoba a ver a Godoy Cruz contra Tristan Suárez. https://t.co/mekKYsiYvy — Somos Godoy Cruz (@somos_godoycruz) November 9, 2026

La final por el ascenso directo a Primera

El partido decisivo entre el Tomba y el Lechero que se jugará este domingo 15 de noviembre a las 17 en la cancha de Belgrano de Córdoba, con transmisión de Radio Nihuil y TV en vivo por LPF Play.

Exactamente un año después de haber descendido en el Gambarte, el Expreso podría asegurar su regreso a la Liga Profesional para la temporada 2027 y en caso de que pierda pasará a disputar la segunda ronda del Reducido por el segundo ascenso que se iniciará este fin de semana.