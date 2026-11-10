Atentos, hinchas de Godoy Cruz: cuándo se pondrán a la venta más entradas para la final con Tristán Suárez

Los hinchas de Godoy Cruz agotaron rápidamente las entradas asignadas por la organización para la final por el ascenso directo a Primera División ante Tristán Suárez, en Córdoba, pero este miércoles 11 de noviembre se pondrá a la venta un remanente.
Los hinchas de Godoy Cruz agotaron rápidamente las entradas asignadas por la organización para la final ante Tristán Suárez, pero se pondrá a la venta un remanente.
Los hinchas de Godoy Cruz agotaron rápidamente las entradas asignadas por la organización para la final por el ascenso directo a Primera División ante Tristán Suárez, en Córdoba, pero este miércoles 11 de noviembre se pondrá a la venta un remanente.
El Tomba, a través de sus redes sociales, anunció: "Por cuestiones de logística y la jornada de feriado, el remanente no se encontrará disponible el día martes. Por este motivo, la venta de entradas se llevará a cabo el miércoles 11 de noviembre, desde las 12 horas en la secretaría del club".
"Esta venta es posible gracias a la gestión del club y a la buena voluntad de AFA de otorgarnos 5.000 plateas más", agregó la publicación. Los tickets que estarán a la venta tendrán un valor de $70.000.
"¡A copar Córdoba! ¡Vamos nosotros!", indicó el club en sus medios oficiales donde en las últimas horas había anunciado que estaban agotadas no solo las entradas sino también los pasajes en micro puestos a la venta por el Tomba y la empresa de transportes CATA Internacional, su sponsor oficial.
El partido decisivo entre el Tomba y el Lechero que se jugará este domingo 15 de noviembre a las 17 en la cancha de Belgrano de Córdoba, con transmisión de Radio Nihuil y TV en vivo por LPF Play.
Exactamente un año después de haber descendido en el Gambarte, el Expreso podría asegurar su regreso a la Liga Profesional para la temporada 2027 y en caso de que pierda pasará a disputar la segunda ronda del Reducido por el segundo ascenso que se iniciará este fin de semana.