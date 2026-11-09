La bronca de Ezequiel Muñoz tras el empate de Gimansia y Esgrima ante Independiente Rivadavia

"En muchos partidos nos costó cerrar los encuentros y perdimos varios puntos, por eso es la bronca que tenemos. Ahora hay que enfocarse en los que viene, que son los octavos de final, una instancia que es muy importante y quedaron los mejores equipos de cada zona", agregó.

Independiente Rivadavia le sacó un empate a Gimnasia y Esgrima sobre el final.

Gimnasia y Esgrima con la mente en Rosario Central

Gimnasia y Esgrima en los octavos de final jugará ante Rosario Central como visitante. El Lobo finalizó 8vo con 22 puntos en la Zona A y se enfrentará con el primero del Grupo B que es el Canalla, quienes terminaron con 34 puntos y el cruce será a partido único en el Gigante de Arroyito con uno de los los mejores posicionados en la tabla.

Todavía no está confirmado cuando se jugará este encuentro ante el equipo de Jorge Almirón, donde la ilusión del Lobo del Parque está intacta.