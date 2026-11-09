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Torneo Clausura

La bronca de Ezequiel Muñoz tras el empate de Gimansia y Esgrima ante Independiente Rivadavia

Ezequiel Muñoz, defensor de Gimnasia y Esgrima, lamentó la igualdad frente Independiente Rivadavia en el estadio Víctor Legrotaglie

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Ezequiel Muñoz se fue con bronca tras el empate de Gimnasia y Esgrima frente a Independiente Rivadavia.

Ezequiel Muñoz se fue con bronca tras el empate de Gimnasia y Esgrima frente a Independiente Rivadavia.

Foto: Martín Pravata/Diario UNO

Los jugadores de Gimnasia y Esgrima no pudieron ocultar su bronca tras el empate 1 a 1 en el clásico ante Independiente Rivadavia, en el estadio Víctor Legrotaglie, en la última fecha del Torneo Clausura. El defensor Ezequiel Muñoz fue uno de los jugadores que tomó la palabra y describió lo que sintieron.

Ezequiel Mu&ntilde;oz es un estandarte en la defensa de Gimnasia y Esgrima.

Ezequiel Muñoz es un estandarte en la defensa de Gimnasia y Esgrima.

La palabra de Ezequiel Muñoz sobre el empate de Gimnasia y Esgrima ante Independiente Rivadavia

"Nos vamos con mucha bronca, mereciamos ganar el partido y sobre el final nos empataron. Logramos la clasificación al octogonal, pero no lo pudimos disfrutar. Queríamos regarle una alegría a nuestros hinchas y nos fuimos dolidos", aseguró el zaguero central tras la igualdad ante la Lepra en el minuto de descuento.

"Tratamos de ir en busca del segundo gol y terminan empatándonos de esa manera, de manera injusta, fuimos superiores. En los noventa minutos Independiente Rivadavia no generó casi nada y en un contrataque nuestro que podría haber marcado el segundo gol y terminó en el empate", afirmó el defensor.

"En muchos partidos nos costó cerrar los encuentros y perdimos varios puntos, por eso es la bronca que tenemos. Ahora hay que enfocarse en los que viene, que son los octavos de final, una instancia que es muy importante y quedaron los mejores equipos de cada zona", agregó.

Independiente Rivadavia le sac&oacute; un empate a Gimnasia y Esgrima sobre el final.

Independiente Rivadavia le sacó un empate a Gimnasia y Esgrima sobre el final.

Gimnasia y Esgrima con la mente en Rosario Central

Gimnasia y Esgrima en los octavos de final jugará ante Rosario Central como visitante. El Lobo finalizó 8vo con 22 puntos en la Zona A y se enfrentará con el primero del Grupo B que es el Canalla, quienes terminaron con 34 puntos y el cruce será a partido único en el Gigante de Arroyito con uno de los los mejores posicionados en la tabla.

Todavía no está confirmado cuando se jugará este encuentro ante el equipo de Jorge Almirón, donde la ilusión del Lobo del Parque está intacta.

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