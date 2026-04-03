Ezequiel Muñoz abrió el camino de la remontada histórica de Gimnasia y Esgrima ante Vélez

Ezequiel Muñoz llegó a Gimnasia y Esgrima a comienzos de año y en el momento en el que su equipo más lo necesitaba marcó un gol de cabeza, el primero suyo con la camiseta blanquinegra y el que abrió el camino de la histórica remontada frente a Vélez, en el estadio Víctor Legrotaglie.
-¿Por qué cambiaron tanto?
-Son partidos que por ahí uno no sale con el pie indicado, y sale no sé si relajado o algo así. Son momentos muy difíciles. El segundo tiempo fue nuestro totalmente. y Vélez cayó también. Nosotros tuvimos el segundo tiempo, nuestros primeros 20 minutos fueron malos y ellos pudieron haber convertido no solamente dos goles, pero bueno, son partidos que se dan así. Lo que me queda y por lo que me voy conforme es que el equipo demostró un carácter y un temperamento impresionante contra un rival de jerarquía, primero de la tabla y que hace años viene asentado y con los mismos nombres. Demostramos que estamos para seguir mejorando, para seguir creciendo y para apuntar a algo más.
- ¿Son esos triunfos que se festejan mucho no?
- Sí, totalmente. Y más como se había presentado el partido, 2 a 0 abajo. Nos vamos 2 a 1 al entretiempo y sabíamos que ya era otro resultado, que teníamos todo el segundo tiempo por delante y el equipo lo demostró.
No, nada. Que los primeros 15' habían sido, obviamente, lo vio todo el mundo, fueron malos y que en el segundo tiempo nos podíamos salir así. Después nos acomodamos y en el segundo tiempo sabíamos que teníamos que dar un plus para darlo vuelta. Y así fue. La verdad que el equipo mostró mucho carácter, mucha personalidad para dar vuelta un partido que se nos había puesto cuesta abajo y contra un rival de jerarquía.
A los 35 años, y con una trayectoria que incluye sus comienzos en Boca y su paso por el fútbol italiano, Ezequiel Muñoz convirtió este viernes santo su primer gol en Gimnasia y Esgrima donde disputó 9 partidos, todos como titular.
Dos lesiones musculares le impidieron jugar ante Gimnasia La Plata y Newell's, pero volvió, aportó su jerarquía en defensa y marcó el tanto que inició la histórica remontada.