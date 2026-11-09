La gran suma que ganó Alcaraz tras quedarse con el Masters 1000 de París: venció en la final a Shelton

Carlos Alcaraz había arrancado el 2026 en el primer puesto del listado mundial y lo hizo quedándose con el primer Australian Open de su carrera, aunque la temporada 2026 no fue buena.

Tras caer la final del Masters de Montecarlo ante el italiano Jannik Sinner (2°) en sets corridos, el murciano se anotó al 500 de Barcelona, en cuya segunda ronda debió abandonar por dolores en la muñeca derecha, que lo alejaron de las pistas durante casi cinco meses.

Fue cuando Sinner le volvió a arrebatar el primer lugar del listado mundial, y el español no pudo volver a jugar un partido profesional hasta septiembre, cuando no pudo defender la corona del US Open y cayó en cuartos de final.

lcaraz pudo levantar tres títulos, en Tokio, Viena y el mencionado certamen parisino.

Así, al no anotarse al ATP de Estocolmo, Carlos Alcaraz tendrá una semana de descanso hasta la llegada de las Finals, que se disputarán entre el 15 y el 22 de noviembre.

En el torneo que se disputa en Turín, al que acceden los ocho jugadores que más puntos sumaron en la mayor parte de la temporada, y con la ausencia de Sinner por lesión, Alcaraz compartirá con Alexander Zverev, Shelton, Daniil Medvedev, Flavio Cobolli, Arthur Fils, Frances Tiafoe y Rafael Jódar. Los grupos que dividirán a los tenistas en dos zonas aún no fueron sorteados.

Cuánto dinero ganó Alcaraz tras quedarse con el Masters 1000 de París

Alcaraz ganó 974.370 euros -1.091.036,19 dólares- y 1.000 puntos para su casillero tras quedarse con el Masters de París. A lo largo de su carrera ganó un total de 62.052.389 euros.

Alcaraz ganó el quinto título de la temporada y número 29 de su carrera con sólo 23 años y 187 días.