Qué se sabe del hombre que amenazó de muerte al Papa León XIV y fue detenido

Hasta el momento, las autoridades no dieron a conocer su nombre completo ni detallaron el contenido exacto de la amenaza, pero sí confirmaron que fue imputado por el delito de amenazas de muerte y quedó a disposición del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien le tomará declaración en las próximas horas.

Cómo empezaron a buscarlo y qué encontraron

Todo comenzó el viernes 6 de noviembre por la tarde, cuando entró un llamado anónimo al servicio de emergencias 911 de La Plata advirtiendo sobre un hombre que había amenazado con matar al Papa León XIV en la previa de su visita oficial al país.

A partir de esa alerta, el fiscal federal Sebastián Bringas pidió medidas urgentes y los agentes de la unidad antiterrorista de la Policía Federal empezaron a rastrear al responsable:

Rastreo en tiempo real por la visita del Papa León XIV

Los investigadores revisaron información en internet, hicieron escuchas telefónicas y usaron una tecnología especial (conocida como IMSI Catcher) para ubicar en vivo la señal del celular desde el que se había hecho la amenaza.

En menos de un día lograron dar con su domicilio en Pilar y entraron con una orden judicial.

Dentro de la vivienda, la policía encontró tres teléfonos celulares -uno de los cuales sería el que usó para hacer la llamada- y un dron. Los peritos ahora están revisando tanto los teléfonos como el dron para ver qué características tiene y si pensaba usarlo de alguna manera.