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El retorno del rey

River vs. Inter Miami con Lionel Messi: cuándo se jugaría el amistoso en el Monumental

Kily González, entrenador de Las Garzas, reveló que su equipo podría jugar un partido contra River y la presencia de Lionel Messi ilusiona a todos

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Lionel Messi jugaría un amistoso contra River.

Lionel Messi jugaría un amistoso contra River.

River y el Inter Miami de Lionel Messi mantienen negociaciones formales para enfrentarse en un compromiso amistoso durante la pretemporada de enero en el Estadio Monumental, una cita de relieve internacional que comenzó a tomar forma concreta en los despachos de ambas instituciones, más allá de que aún restan resolver aspectos contractuales y el anuncio protocolar.

Quien se encargó de validar públicamente las tratativas y encender de inmediato la ilusión en Núñez fue Cristian González. El entrenador del conjunto estadounidense no esquivó los rumores tras el electrizante empate 3-3 ante Charlotte y reconoció que las conversaciones entre las dirigencias marchan a paso firme, vislumbrando una oportunidad inmejorable para medirse ante el cuadro millonario en el inicio del nuevo año.

Kily Gonz&aacute;lez revel&oacute; detalles de las negociaciones entre River e Inter Miami.

Kily González reveló detalles de las negociaciones entre River e Inter Miami.

Las declaraciones del Kily González sobre el trascendental amistoso entre River y el Inter Miami

Luego del compromiso por la MLS, el estratega argentino fue contundente sobre el grado de avance de la propuesta: "Para mí está casi confirmada esa situación".

En esa misma línea, el director técnico explicó que está al tanto del diálogo entre las instituciones y ratificó la conveniencia deportiva de la prueba: "Es una posibilidad muy fuerte. Obviamente está bueno siempre competir con equipos argentinos, como en este caso River. Aunque todavía queda mucho camino para llegar a ese momento".

En lo que respecta a la planificación logística, la hoja de ruta contempla que el cruce se desarrolle durante la segunda quincena de enero en el Monumental. Por el momento, la cúpula dirigencial de River sostiene una postura de prudente cautela a la espera de consensuar las variables operativas, las cláusulas de seguridad y la televisación del evento antes de efectuar la confirmación oficial a los socios e hinchas.

El Monumental albergar&iacute;a River vs Inter Miami con Lionel Messi llevandose todas las miradas.

El Monumental albergaría River vs Inter Miami con Lionel Messi llevandose todas las miradas.

River - Inter Miami: un momento único

De materializarse el acuerdo, el cotejo representará un hito inédito en la carrera del ex capitán albiceleste: será la primera vez en toda su trayectoria que dispute un partido a nivel de clubes en la Argentina.

Si bien el diez participó en los encuentros de despedida de Juan Román Riquelme - en La Bombonera - y de Maximiliano Rodríguez - en el Coloso Marcelo Bielsa -, jamás jugó en el país con las camisetas de Barcelona, París Saint-Germain o el propio Inter Miami, institución a la que se sumó en julio de 2023.

El evento adquirirá además una profunda carga emotiva por el escenario elegido. Lionel Messi volvería a pisar el campo de juego del Monumental apenas tres meses después de su despedida con la camiseta de la Selección argentina, sellada el pasado 6 de octubre con la victoria ante Benín.

Mientras las partes pulen la letra chica del convenio, la posibilidad de recibir al mejor jugador del mundo vestido de rosa en Buenos Aires ya sacude la agenda futbolera del verano.

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