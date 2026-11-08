River vs. Inter Miami con Lionel Messi: cuándo se jugaría el amistoso en el Monumental

En esa misma línea, el director técnico explicó que está al tanto del diálogo entre las instituciones y ratificó la conveniencia deportiva de la prueba: "Es una posibilidad muy fuerte. Obviamente está bueno siempre competir con equipos argentinos, como en este caso River. Aunque todavía queda mucho camino para llegar a ese momento".

En lo que respecta a la planificación logística, la hoja de ruta contempla que el cruce se desarrolle durante la segunda quincena de enero en el Monumental. Por el momento, la cúpula dirigencial de River sostiene una postura de prudente cautela a la espera de consensuar las variables operativas, las cláusulas de seguridad y la televisación del evento antes de efectuar la confirmación oficial a los socios e hinchas.

El Monumental albergaría River vs Inter Miami con Lionel Messi llevandose todas las miradas.

River - Inter Miami: un momento único

De materializarse el acuerdo, el cotejo representará un hito inédito en la carrera del ex capitán albiceleste: será la primera vez en toda su trayectoria que dispute un partido a nivel de clubes en la Argentina.

Si bien el diez participó en los encuentros de despedida de Juan Román Riquelme - en La Bombonera - y de Maximiliano Rodríguez - en el Coloso Marcelo Bielsa -, jamás jugó en el país con las camisetas de Barcelona, París Saint-Germain o el propio Inter Miami, institución a la que se sumó en julio de 2023.

El evento adquirirá además una profunda carga emotiva por el escenario elegido. Lionel Messi volvería a pisar el campo de juego del Monumental apenas tres meses después de su despedida con la camiseta de la Selección argentina, sellada el pasado 6 de octubre con la victoria ante Benín.

Mientras las partes pulen la letra chica del convenio, la posibilidad de recibir al mejor jugador del mundo vestido de rosa en Buenos Aires ya sacude la agenda futbolera del verano.