La curiosa reacción de Arruabarrena tras una broma de los jugadores de Boca

Los jugadores interrumpieron la charla pospartido con los periodistas al grito de "¡Dale, campeón!" para festejar junto al "Vasco", quien, entre risas, señaló: "Esto tiene azúcar" y dijo: "Ya me desquitaré cuando vuelva el entrenamiento".

Cuando ya le habían vaciado la bebida al Vasco apareció Sebastián Villa, que lo agarró al entrenador al grito de "Vamos, Boca". También entró Enner Valencia y saludó al DT y también se vio a Álvaro Montero observando la situación desde lejos.

Boca se quedó con el título de la tabla anual

Boca le ganó sobre la hora a Defensa y Justicia y salió campeón de la Tabla Anual, con 63 puntos. Luego de los eufóricos festejos en cancha, varios jugadores siguieron "haciendo quilombo" -según su técnico-, dentro de las instalaciones del club, donde buscaron a Arruabarrena para bañarlo con una bebida energizante.

"Este grupo ha pasado momentos difíciles, ha comido mierda y tiene que tratar de aprovechar y darle para adelante", dijo. Además, habló de cómo piensa seguir buscando otra consagración: "Dentro de dos días hay que volver a trabajar. No podemos hacer la plancha; tenemos que seguir buscando otro título y otros objetivos”.