Franco Colapinto largará desde el puesto 15 en el GP de Brasil de Fórmula 1 y Norris hizo la pole

En una sesión que tuvo casi una hora y media de demora por lluvia, ante la negativa de la FIA de permitir que se utilicen las ruedas de lluvia extrema en momentos de altas precipitaciones, Franco Colapinto no pudo mostrar su mejor versión.

El argentino estuvo mejorando sus tiempos constantemente, como le pasó a toda la grilla en un momento en el que las condiciones de la pista mejoraban a la par, y llegó a bajar su tiempo en más de seis segundos, pero no le alcanzó para superar la primera barrera de eliminación, aunque después tuvo la alegría por la coronación de Boca y la noticia de que los comisarios de la FIA penalizaron a Max Verstappen (Red Bull), Charles Leclerc y Lewis Hamilton (Ferrari) y Sergio “Checo” Pérez (Cadillaca), por hacer cambios en la unidad de potencia. Por su parte, George Russell (Mercedes) sufrió recargos por reemplazar el motor de combustión.

La clasificación del GP de Brasil de Fórmula 1

En el resto de la sesión, la Q2 se pudo disputar con normalidad e incluso con el uso de las ruedas intermedias, ante una lluvia que amainaba y, en condiciones mixtas, dio lugar a las muestras de talento de pilotos con autos poco competitivos, como fue el caso de Fernando Alonso, que pudo meter el Aston Martin en el séptimo puesto.

Bizarrap compartió la imagen de Colapinto celebrando el título de Boca.

La segunda etapa de clasificación terminó bajo bandera roja por el accidente de Rafael Camara, por lo que la Q3 se demoró y dio tiempo a que la lluvia vuelva a levantar intensidad.

En ese contexto, los equipos optaron por dar una única vuelta rápida antes de guardar los autos en los boxes, en búsqueda de evitar accidentes, con Lando Norris como el piloto más rápido de la etapa.

Así, y con las penalizaciones de Russell y Charles Leclerc, entre otros, por cambios de motor, los que seguirán de cerca a Norris en la largada del Gran Premio brasileño, este domingo 8 de noviembre desde las 14:00 (horario argentino) serán Antonelli y Liam Lawson, de gran clasificación con el Racing Bulls.

Televisa Fox Sports y Disney Plus.