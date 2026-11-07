Inicio Ovación Fútbol Boca Juniors
Liga Profesional

Boca volvió a ser campeón después de casi 4 años y va por otros 4 títulos en el cierre de la temporada

Boca se consagró campeón de la Tabla Anual 2026 (Campeón de Liga) y puede obtener otros 4 títulos de acá a fin de año.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Paredes con la Copa en alto.

Paredes con la Copa en alto.

Boca Juniors se consagró campeón de la Tabla Anual 2026 (Campeón de Liga) al vencer 1-0 a Defensa y Justicia en La Bombonera, con un gol agónico de Enner Valencia en el minuto 96' y puede obtener otros 4 títulos de acá a fin de año.

Boca cerró la temporada con 63 puntos, uno por encima de Rosario Central y 3 más que Argentinos Juniors, además alcanzó las 75 estrellas oficiales y amplió su ventaja como el club más ganador del fútbol argentino ya que River tiene 72.

Cuánto tiempo hacía que Boca no era campeón

El último título oficial de Boca había sido el 1 de marzo de 2023, cuando goleó 3-0 a Patronato por la Supercopa Argentina con 3 goles de Benedetto. Pasaron 1.347 días (3 años, 8 meses y 6 días) y fue la sequía más larga del club en este siglo.

El primer título de la era de Juan Román Riquelme como presidente y del segundo ciclo de Rodolfo Arruabarrena llega acompañado de la chance real de cerrar el año de forma histórica.

Además, desde 1965 el xeneize no conseguía ser campeón ganando los dos Superclásicos del año.

Los otros títulos que puede ganar hasta fin de año

Boca todavía tiene chances de sumar varios más y puede llegar a hasta cinco títulos en 2026:

  • Copa Sudamericana: final el 21 de noviembre ante Atlético Mineiro en Barranquilla (Colombia).
  • Copa Argentina: semifinal el 14 de noviembre vs Banfield (en Mendoza). Si avanza, final el 2 de diciembre ante Platense.
  • Torneo Clausura: sigue en carrera en los playoffs (la fase regular ya terminó).
  • Trofeo de Campeones: si gana el Clausura, disputará la final el 19 de diciembre en el Kempes de Córdoba contra Belgrano (campeón del Apertura).

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas