Boca volvió a ser campeón después de casi 4 años y va por otros 4 títulos en el cierre de la temporada

Boca cerró la temporada con 63 puntos, uno por encima de Rosario Central y 3 más que Argentinos Juniors, además alcanzó las 75 estrellas oficiales y amplió su ventaja como el club más ganador del fútbol argentino ya que River tiene 72.

Cuánto tiempo hacía que Boca no era campeón

El último título oficial de Boca había sido el 1 de marzo de 2023, cuando goleó 3-0 a Patronato por la Supercopa Argentina con 3 goles de Benedetto. Pasaron 1.347 días (3 años, 8 meses y 6 días) y fue la sequía más larga del club en este siglo.