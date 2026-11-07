Boca volvió a ser campeón después de casi 4 años y va por otros 4 títulos en el cierre de la temporada

Boca Juniors se consagró campeón de la Tabla Anual 2026 (Campeón de Liga) al vencer 1-0 a Defensa y Justicia en La Bombonera, con un gol agónico de Enner Valencia en el minuto 96' y puede obtener otros 4 títulos de acá a fin de año.
Boca se consagró campeón de la Tabla Anual 2026 (Campeón de Liga) y puede obtener otros 4 títulos de acá a fin de año.
Boca Juniors se consagró campeón de la Tabla Anual 2026 (Campeón de Liga) al vencer 1-0 a Defensa y Justicia en La Bombonera, con un gol agónico de Enner Valencia en el minuto 96' y puede obtener otros 4 títulos de acá a fin de año.
Boca cerró la temporada con 63 puntos, uno por encima de Rosario Central y 3 más que Argentinos Juniors, además alcanzó las 75 estrellas oficiales y amplió su ventaja como el club más ganador del fútbol argentino ya que River tiene 72.
El último título oficial de Boca había sido el 1 de marzo de 2023, cuando goleó 3-0 a Patronato por la Supercopa Argentina con 3 goles de Benedetto. Pasaron 1.347 días (3 años, 8 meses y 6 días) y fue la sequía más larga del club en este siglo.
El primer título de la era de Juan Román Riquelme como presidente y del segundo ciclo de Rodolfo Arruabarrena llega acompañado de la chance real de cerrar el año de forma histórica.
Además, desde 1965 el xeneize no conseguía ser campeón ganando los dos Superclásicos del año.
Boca todavía tiene chances de sumar varios más y puede llegar a hasta cinco títulos en 2026: