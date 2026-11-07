“Una vez más Mendoza está a la altura de las circunstancias. El clásico del parque se jugó en absoluto orden y tranquilidad. Felicidades a la policía de la provincia por garantizar de principio a fin la seguridad de todos durante el operativo”, expresó Hernán Amat, subsecretario de Seguridad tras el clásico mendocino de este sábado entre Independiente Rivadavia y Gimnasia Esgrima.
Madurez y paz en el superclásico mendocino: Seguridad destacó el comportamiento de los hinchas y el operativo
Hernán Amat, subsecretario de Seguridad, felicitó a la Policía por garantizar la tranquilidad durante el clásico entre Gimnasia e Independiente Rivadavia
Desde el Ministerio de Seguridad destacaron la madurez y la paz con la que se desarrolló el superclásico mendocino, que se disputó en el estadio Víctor Legrotaglie, por la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura. El encuentro se jugó únicamente con público local.
Un operativo de principio a fin
Para el partido se desplegó un fuerte operativo, con más de 400 efectivos entre policías y agentes de seguridad privada, distribuidos dentro del estadio y en sus alrededores. El dispositivo comenzó a funcionar desde la concentración de ambos equipos y se mantuvo hasta la salida del público.
Además del encuentro, el Parque San Martín tuvo festejos por su aniversario, por lo que se realizaron cortes de calles y controles en toda la zona. El predio estuvo cercado y dividido por calle Libertador, de modo que los simpatizantes de ambos equipos no pudieran cruzarse.
Fiesta en el Gargantini
Por su parte, Independiente Rivadavia abrió las puertas del estadio Bautista Gargantini para que sus hinchas acompañaran la salida del plantel y siguieran el partido desde allí, también con dispositivos especiales de prevención.
En pocas palabras
- Ministerio de Seguridad: Destacó la madurez y paz en el superclásico mendocino.
- Operativo de Seguridad: Más de 400 efectivos garantizaron el orden dentro y fuera del estadio.
- Clubes: Gimnasia y Esgrima de Mendoza e Independiente Rivadavia fueron protagonistas.