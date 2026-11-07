Madurez y paz en el superclásico mendocino: Seguridad destacó el comportamiento de los hinchas y el operativo

Desde el Ministerio de Seguridad destacaron la madurez y la paz con la que se desarrolló el superclásico mendocino, que se disputó en el estadio Víctor Legrotaglie, por la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura. El encuentro se jugó únicamente con público local.

El clásico se desarrolló en forma pacífica y fue reconocido por las autoridades del Ministerio de Seguridad.

Un operativo de principio a fin

Para el partido se desplegó un fuerte operativo, con más de 400 efectivos entre policías y agentes de seguridad privada, distribuidos dentro del estadio y en sus alrededores. El dispositivo comenzó a funcionar desde la concentración de ambos equipos y se mantuvo hasta la salida del público.