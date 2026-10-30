El Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza concretó la demolición de un inmueble en la Ciudad que funcionaba como aguantadero. El procedimiento se concretó este viernes en calle Necochea 532/534, tras identificar la propiedad como un riesgo para la seguridad pública. De allí, la Policía sacó a 11 okupas.
Demolieron un aguantadero en Ciudad y sacaron a 11 okupas, varios vinculados a hechos delictivos
El Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza demolió un inmueble que funcionaba como refugio para delincuentes y acopio de elementos ilícitos
La intervención administrativa del inmueble, ubicado en una zona con reiteradas actuaciones policiales, se inició en agosto. Relevamientos policiales y técnicos constataron que el lugar era utilizado para ocultar personas con medidas judiciales pendientes y elementos vinculados al narcotráfico, además de presentar graves condiciones edilicias y sanitarias.
Un informe de la Unidad Ciclística de Acción Rápida (UCAR) de Capital, fechado el 5 de agosto, detalló que la construcción abandonada servía de refugio tras la comisión de delitos.
A estos antecedentes se sumaron las graves condiciones edilicias y sanitarias. Las inspecciones constataron sectores derrumbados, estructuras con riesgo de colapso, accesos sin cerramientos, acumulación de residuos y presencia de roedores.
Además, se verificó que el inmueble no tenía ocupación residencial permanente y era utilizado ocasionalmente para pernoctar.
Acciones del Ministerio de seguridad contra inmuebles
La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, dispuso la intervención preventiva del inmueble mediante la Resolución 3762.
La medida buscó neutralizar la propiedad que representaba un riesgo para la seguridad de los vecinos, con participación de áreas técnicas de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza.
Esta acción se enmarca en una política provincial que ya inició más de 70 expedientes y concretó 24 intervenciones sobre inmuebles vinculados a actividades ilícitas.
La Ley Antiaguantaderos 9.727, aprobada en septiembre pasado, consolida esta normativa que permite actuar sobre propiedades usadas para la comisión, planificación u ocultamiento de delitos, o construcciones deterioradas que favorecen la actividad criminal.
En pocas palabras
- Demolición de aguantadero: el Ministerio de Seguridad de Mendoza demolió un inmueble en Ciudad que funcionaba como refugio y acopio ilícito.
- Detalles del operativo: se retiraron a 11 okupas del lugar, vinculados a reiteradas actuaciones policiales y a la Ley Antiaguantaderos.
- Política provincial: la medida se enmarca en una política que ya intervino 24 inmuebles ligados a actividades delictivas.