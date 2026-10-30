Demolieron un aguantadero en Ciudad y sacaron a 11 okupas, varios vinculados a hechos delictivos

Algunas de las personas que vivían en el inmueble ubicado en calle Necochea de Ciudad.

A estos antecedentes se sumaron las graves condiciones edilicias y sanitarias. Las inspecciones constataron sectores derrumbados, estructuras con riesgo de colapso, accesos sin cerramientos, acumulación de residuos y presencia de roedores.

Además, se verificó que el inmueble no tenía ocupación residencial permanente y era utilizado ocasionalmente para pernoctar.

Acciones del Ministerio de seguridad contra inmuebles

La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, dispuso la intervención preventiva del inmueble mediante la Resolución 3762.

La medida buscó neutralizar la propiedad que representaba un riesgo para la seguridad de los vecinos, con participación de áreas técnicas de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza.

Esta acción se enmarca en una política provincial que ya inició más de 70 expedientes y concretó 24 intervenciones sobre inmuebles vinculados a actividades ilícitas.

La Ley Antiaguantaderos 9.727, aprobada en septiembre pasado, consolida esta normativa que permite actuar sobre propiedades usadas para la comisión, planificación u ocultamiento de delitos, o construcciones deterioradas que favorecen la actividad criminal.