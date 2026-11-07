Marcha del Orgullo 2026: multitudinaria convocatoria en Buenos Aires

35° Marcha del Orgullo. Foto: Instagram @marchadelorgulloar

Feria, actividades y cronograma de recitales

Las actividades comenzaron a las 14 horas, donde diversas ferias de emprendedores, stands de organizaciones sociales y postas de salud con testeos gratuitos de VIH se ubicaron sobre las inmediaciones de Lima, Cerrito y la Plaza del Congreso. La cantante Nicki Nicole estuvo presente en la marcha y se sumó a al pedido de justicia por los ataques a mujeres trans y la sanción de una ley de reparación histórica para travestis y trans adultas mayores.

El escenario de 9 julio (Lima y Av. de Mayo) concentró las primeras presentaciones musicales y sets de DJ desde la siesta, con la destacada actuación de La Joaqui.

La Joaqui fue una de las primeras artistas que se presentó en la Marcha del Orgullo. Foto: Instagram @marchadelorgulloar

Por otro lado, el Escenario Congreso (Carlos Jáuregui) albergó las lecturas del documento oficial con los reclamos de la comunidad, espectáculos en vivo. Aquí se llevará a cabo el cierre de la marca con el recital gratuito de María Becerra.

El anuncio de la participación de "La Nena de Argentina" en la Marcha del Orgullo generó enorme expectativa entre los asistentes. La artista, que ya había manifestado públicamente su orgullo por sumarse a la convocatoria para "bancar los trapos como siempre", preparó un repertorio especial para acompañar una de las manifestaciones populares y culturales más convocantes del calendario nacional.