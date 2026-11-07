La Ciudad de Buenos Aires vive este sábado una nueva edición de la tradicional Marcha del Orgullo LGBT+, que en su 35° entrega consecutiva volvió a teñir las calles de diversidad, música, banderas del arcoíris y reivindicaciones de derechos. La consigna central de este año fue: "Cuando el odio avanza, el Orgullo en las calles es resistencia".
Marcha del Orgullo 2026: multitudinaria convocatoria en Buenos Aires
Miles de personas se concentran en el centro porteño en una jornada de fiesta, reclamos y expresiones culturales. En Mendoza, la convocatoria fue en San Martín y Peatonal Sarmiento
En Mendoza, la convocatoria se llevó a cabo en Avenida San Martín y Peatonal Sarmiento, donde los presentes reclamaron al ritmo de la siguiente frase: "Señor, señora, no sea indiferente. Nos matan a las travas, en la cara de la gente".
¿Cuál fue el recorrido de la Marcha del Orgullo en Buenos Aires?
A diferencia de otros años, donde la marcha en Buenos Aires partía desde Plaza de Mayo, el operativo especial de seguridad desplegado en el microcentro obligó a trasladar la cabecera a la intersección de Avenida de Mayo y la Avenida 9 de Julio (calle Lima). Desde allí, las columnas marcharon por Avenida de Mayo con dirección directa a la Plaza de los Dos Congresos, donde se instaló el escenario mayor.
Feria, actividades y cronograma de recitales
Las actividades comenzaron a las 14 horas, donde diversas ferias de emprendedores, stands de organizaciones sociales y postas de salud con testeos gratuitos de VIH se ubicaron sobre las inmediaciones de Lima, Cerrito y la Plaza del Congreso. La cantante Nicki Nicole estuvo presente en la marcha y se sumó a al pedido de justicia por los ataques a mujeres trans y la sanción de una ley de reparación histórica para travestis y trans adultas mayores.
El escenario de 9 julio (Lima y Av. de Mayo) concentró las primeras presentaciones musicales y sets de DJ desde la siesta, con la destacada actuación de La Joaqui.
Por otro lado, el Escenario Congreso (Carlos Jáuregui) albergó las lecturas del documento oficial con los reclamos de la comunidad, espectáculos en vivo. Aquí se llevará a cabo el cierre de la marca con el recital gratuito de María Becerra.
El anuncio de la participación de "La Nena de Argentina" en la Marcha del Orgullo generó enorme expectativa entre los asistentes. La artista, que ya había manifestado públicamente su orgullo por sumarse a la convocatoria para "bancar los trapos como siempre", preparó un repertorio especial para acompañar una de las manifestaciones populares y culturales más convocantes del calendario nacional.
En pocas palabras
- Marcha del Orgullo: multitudinaria convocatoria en Buenos Aires por 35° vez consecutiva.
- Consigna: bajo el lema "Cuando el odio avanza, el Orgullo en las calles es resistencia".
- Cierre estelar: María Becerra encabezará el recital gratuito en el Escenario Congreso.