En el nordeste de América del Sur avanza una de las mayores obras ferroviarias. Se llama Ferrovia Transnordestina y su objetivo es conectar las regiones agrícolas y mineras del interior con los principales puertos de la costa atlántica. El proyecto original contempla una red de aproximadamente 1.753 kilómetros, aunque su trazado y alcance se han modificado durante los años.
Construye en América del Sur un ferrocarril de 1.753 kilómetros para conectar el océano Atlántico con el interior
La Ferrovia Transnordestina, una megaobra en América del Sur, ya transportó 1.000 toneladas de maíz en pruebas, pero aún enfrenta retrasos y reevaluaciones de viabilidad.
La idea es resolver un problema que afecta especialmente a los productores del interior Brasil, se trata de transportar mercancías a grandes distancias depende en buena medida de los camiones. Esto encarece los desplazamientos, aumenta el tránsito en las carreteras y dificulta que los productos lleguen a los puertos de exportación.
América del Sur tendrá un nuevo ferrocarril de 1.206 kilómetros que conectará zonas agrícolas con un puerto
La primera fase de esta obra en América del Sur conecta el municipio de Paes Landim, en el estado de Piauí, con el complejo portuario de Pecém, en Ceará. El recorrido atraviesa también el estado de Pernambuco y pasa por localidades como Salgueiro. En total, esta etapa tiene unos 1.206 kilómetros y atraviesa 53 municipios.
La infraestructura está pensada principalmente para transportar soja, maíz, minerales, fertilizantes y otros productos industriales. Una vez operativa, permitirá trasladar grandes cantidades de mercancías mediante trenes de carga, reduciendo la dependencia del transporte por carretera.
La megaobra ferroviaria que ya transportó 1.000 toneladas de maíz, pero todavía acumula retrasos
Las dimensiones de la construcción dan una idea del trabajo que supone. Se necesitan miles de toneladas de raíles, decenas de miles de traviesas de hormigón y enormes movimientos de tierra para preparar el recorrido. En septiembre de 2026 se completó un nuevo tramo de 50 kilómetros entre Quixeramobim y Quixadá, en Ceará. Con esa entrega, la primera fase alcanzó los 832 kilómetros ejecutados, aproximadamente el 79 % de su extensión.
Los trenes ya comenzaron a realizar pruebas de transporte. En diciembre de 2025, una composición trasladó unas 1.000 toneladas de maíz durante un recorrido de 585 kilómetros entre Piauí y Ceará. Posteriormente también se realizaron operaciones experimentales con sorgo.
Sin embargo, el proyecto todavía tiene obstáculos. La conexión prevista con el puerto de Suape, en Pernambuco, permanece pendiente de nuevas evaluaciones de viabilidad exigidas por el Tribunal de Cuentas de la Unión. Además, la obra acumula años de retrasos y cambios de presupuesto. La previsión oficial sitúa la finalización de la primera fase en 2027, aunque la conexión completa continúa dependiendo de otras etapas.
En pocas palabras
- Ferrovia Transnordestina: La obra en el noreste de América del Sur busca conectar regiones agrícolas e interiores con puertos atlánticos.
- Pruebas de transporte: El ferrocarril transportó 1.000 toneladas de maíz y sorgo en recorridos experimentales.
- Retrasos y viabilidad: El proyecto, que avanza en su primera fase (1.206 km), enfrenta demoras y reevaluaciones, con finalización prevista para 2027.