Construye en América del Sur un ferrocarril de 1.753 kilómetros para conectar el océano Atlántico con el interior

La infraestructura está pensada principalmente para transportar soja, maíz, minerales, fertilizantes y otros productos industriales. Una vez operativa, permitirá trasladar grandes cantidades de mercancías mediante trenes de carga, reduciendo la dependencia del transporte por carretera.

La megaobra ferroviaria que ya transportó 1.000 toneladas de maíz, pero todavía acumula retrasos

Las dimensiones de la construcción dan una idea del trabajo que supone. Se necesitan miles de toneladas de raíles, decenas de miles de traviesas de hormigón y enormes movimientos de tierra para preparar el recorrido. En septiembre de 2026 se completó un nuevo tramo de 50 kilómetros entre Quixeramobim y Quixadá, en Ceará. Con esa entrega, la primera fase alcanzó los 832 kilómetros ejecutados, aproximadamente el 79 % de su extensión.

Los trenes ya comenzaron a realizar pruebas de transporte. En diciembre de 2025, una composición trasladó unas 1.000 toneladas de maíz durante un recorrido de 585 kilómetros entre Piauí y Ceará. Posteriormente también se realizaron operaciones experimentales con sorgo.

Sin embargo, el proyecto todavía tiene obstáculos. La conexión prevista con el puerto de Suape, en Pernambuco, permanece pendiente de nuevas evaluaciones de viabilidad exigidas por el Tribunal de Cuentas de la Unión. Además, la obra acumula años de retrasos y cambios de presupuesto. La previsión oficial sitúa la finalización de la primera fase en 2027, aunque la conexión completa continúa dependiendo de otras etapas.