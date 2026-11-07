El día en que Jorge Newbery rompió el cielo y estableció el récord sudamericano de altura en globo

Aquel vuelo partió desde la usina de Belgrano, cerca del domicilio original de Newbery, y duró 4 horas y 10 minutos. Sin embargo, por problemas en el ascenso hizo descartaran tres cuartas partes del lastre, lo que dificultó el control del globo. Un viento los arrastró hacia el Río de la Plata, y descubrieron que no llevaban salvavidas, por un descuido logístico. El globo descendió peligrosamente, rozando el agua.

Ese día, el pionero de la aviación argentina Jorge Newbery alcanzó los 5.100 metros de altitud.

Los tres tripulantes se colgaron del aro de unión para evitar hundirse y sin barcos a la vista, tiraron todo lo posible para aligerar peso, excepto el altímetro, que Goubat se colgó al cuello.

El sol dilató el gas y el globo comenzó a elevarse nuevamente, superando los 3.500 metros, luego 4.000, y finalmente 5.100 metros, en medio de temperaturas de -16°C y sin oxígeno. Al borde del colapso físico por la falta de aire, decidieron descender. A 80 metros de altura, Newbery rasgó el globo para forzar el aterrizaje.

Cayeron en el agua cerca de Ensenada, lograron hacer pie y, con ayuda de un paisano y una canoa, rescataron el aeróstato. A medianoche, llegaron a la estación Constitución cubiertos de barro y en mangas de camisa, sin que nadie supiera que acababan de romper un récord histórico para la época.