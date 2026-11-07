El día en que Jorge Newbery rompió el cielo y estableció el récord sudamericano de altura en globo

Hace más de 100 años, Jorge Newbery el aviador, deportista, funcionario, ingeniero y hombre de ciencia argentino lograba el récord sudamericano de ascenso en globo: alcanzó los 5100 metros. El 5 de noviembre de 1912 batió el récord de duración, distancia y altura en globo libre.
Ese día, el pionero de la aviación argentina alcanzó un número histórico de altitud en el globo Buenos Aires, estableciendo la marca sudamericana de vuelo en aeróstato.
El argentino que rompió el cielo y estableció el récord sudamericano de altura en globo
Apodado bajo el nombre "el Loco de los globos" por su obsesión por ellos este hombre rompió récords y fue muy reconocido en el ambiente. Acompañado por sus alumnos Melchor Escola y Raúl Goubat, vivió una travesía dramática que combinó riesgo extremo, ingenio técnico y una voluntad inquebrantable por conquistar los cielos.
Aquel vuelo partió desde la usina de Belgrano, cerca del domicilio original de Newbery, y duró 4 horas y 10 minutos. Sin embargo, por problemas en el ascenso hizo descartaran tres cuartas partes del lastre, lo que dificultó el control del globo. Un viento los arrastró hacia el Río de la Plata, y descubrieron que no llevaban salvavidas, por un descuido logístico. El globo descendió peligrosamente, rozando el agua.
Los tres tripulantes se colgaron del aro de unión para evitar hundirse y sin barcos a la vista, tiraron todo lo posible para aligerar peso, excepto el altímetro, que Goubat se colgó al cuello.
El sol dilató el gas y el globo comenzó a elevarse nuevamente, superando los 3.500 metros, luego 4.000, y finalmente 5.100 metros, en medio de temperaturas de -16°C y sin oxígeno. Al borde del colapso físico por la falta de aire, decidieron descender. A 80 metros de altura, Newbery rasgó el globo para forzar el aterrizaje.
Cayeron en el agua cerca de Ensenada, lograron hacer pie y, con ayuda de un paisano y una canoa, rescataron el aeróstato. A medianoche, llegaron a la estación Constitución cubiertos de barro y en mangas de camisa, sin que nadie supiera que acababan de romper un récord histórico para la época.
En pocas palabras
- Jorge Newbery: batió el récord sudamericano de ascenso en globo superando los 5100 metros.
- Vuelo histórico: el 5 de noviembre de 1912 estableció récords de duración, distancia y altura en globo libre.
- Travesía riesgosa: acompañado por alumnos, superó condiciones extremas y un aterrizaje forzoso.