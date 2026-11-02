Este lunes arrancó el Cyber Monday, con cifras que marcan un récord. No solo cantidad de visitas sino en participación de empresas de incluso de Mendoza, según CACE (Cámara Argentina de Comercio Electrónico), con ventas que mostraron las preferencias durante el primer día del evento.
Cyber Monday 2026: TV smart, aires, cápsulas de café y cosmética, en el ranking inicial de ventas
Con récord de participación de empresas, el evento suma promociones y "ofertas bomba". Las categorías más buscadas y las de mayores ventas del Cyber Monday
"Superamos las 600 empresas del interior del país, con una importante presencia de las de Mendoza, hasta 18 cuotas sin interés y ofertas bomba en horarios puntuales", detalló Gerardo Biondolillo, responsable de la CACE para la región Cuyo.
Entre plataformas de e-commerce marcó presencia Mercado Libre, la más grande del país, con un combo: descuentos 45% off, cupones, hasta 18 cuotas sin interés y promos en tecno, electrodomésticos, hogar y deportes, entre otras categorías.
Fueron justamente los rubros más visitados y que concentraron la mayor parte de las ventas de este lunes 2 de noviembre. Además de bebidas (sidras, café) y también cosmética capilar y para la piel.
Lo más vendido del primer día del Cyber Monday
Más allá de consejos de siempre para que los internautas eviten estafas y engaños en este Cyber Monday, los resultados de la primera de 3 jornadas se tomaron por facturación y también en unidades vendidas. En cuanto a montos, el Top 5 de este lunes quedó así:
1. Smart TV de 55 pulgadas
2. Consola PS5
3. Kit de internet Starlink
4. Aire acondicionado split inverter frío/calor
5. Celular Samsung Galaxy A57
Medidas en cantidad de unidades vendidas, el ránking inicial del Cyber 2026 estuvo integrado por:
1. Óleo capilar
2. Cápsulas de café
3. Sérum de ácido hialurónico
4. Sidra
5. Ventiladores de techo
Las categorías más visitadas del Cyber Monday 2026
En cuanto a búsquedas y visitas, para Mercado Libre hubo otro escalafón liderado por varios modelos de zapatillas y de perfumes y sandalias. También celulares y tablets, smart TVs, aires y ventiladores, que luego se tradujeron en ventas.
Para mantener encendido el interés, para esta edición del Cyber Monday la plataforma emprezó a promover membresías con distintos tipos de beneficios para los usuarios.
Así, quienes se suscriban a MELI+ durante el evento de e-commerce acceden a beneficios exclusivos y envíos gratis a todo el país en compras desde $15.000, que se acumulan a las promos disponibles a lo largo de los 3 días del Cyber.
En pocas palabras
- Cyber Monday: El evento de ventas online superó las 600 empresas participantes, con un récord de visitas y participación mendocina.
- Lo más vendido: Los Smart TV de 55 pulgadas lideraron en facturación, mientras que el óleo capilar fue el producto más vendido en unidades.
- Beneficios y promos: Mercado Libre ofreció descuentos, cupones, cuotas sin interés y envíos gratis para miembros MELI+ con compras desde $15.000.