Cyber Monday 2026: TV smart, aires, cápsulas de café y cosmética, en el ranking inicial de ventas

Fueron justamente los rubros más visitados y que concentraron la mayor parte de las ventas de este lunes 2 de noviembre. Además de bebidas (sidras, café) y también cosmética capilar y para la piel.

Las ofertas "bomba" junto a 18 cuotas sin interés y descuentos acumulables atrajeron a millones de personas durante el primer día del Cyber Monday 2026.

Lo más vendido del primer día del Cyber Monday

Más allá de consejos de siempre para que los internautas eviten estafas y engaños en este Cyber Monday, los resultados de la primera de 3 jornadas se tomaron por facturación y también en unidades vendidas. En cuanto a montos, el Top 5 de este lunes quedó así:

1. Smart TV de 55 pulgadas

2. Consola PS5

3. Kit de internet Starlink

4. Aire acondicionado split inverter frío/calor

5. Celular Samsung Galaxy A57

Medidas en cantidad de unidades vendidas, el ránking inicial del Cyber 2026 estuvo integrado por:

1. Óleo capilar

2. Cápsulas de café

3. Sérum de ácido hialurónico

4. Sidra

5. Ventiladores de techo

Las categorías más visitadas del Cyber Monday 2026

En cuanto a búsquedas y visitas, para Mercado Libre hubo otro escalafón liderado por varios modelos de zapatillas y de perfumes y sandalias. También celulares y tablets, smart TVs, aires y ventiladores, que luego se tradujeron en ventas.

Para mantener encendido el interés, para esta edición del Cyber Monday la plataforma emprezó a promover membresías con distintos tipos de beneficios para los usuarios.

Así, quienes se suscriban a MELI+ durante el evento de e-commerce acceden a beneficios exclusivos y envíos gratis a todo el país en compras desde $15.000, que se acumulan a las promos disponibles a lo largo de los 3 días del Cyber.