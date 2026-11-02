Arrancó el CyberMonday 2026: claves para no caer en estafas y comprar seguro

Sin embargo, en paralelo a la avalancha de promociones, proliferan los riesgos de ciberdelitos: páginas web clonadas, enlaces sospechosos con ofertas irrisorias y maniobras de robo de datos bancarios. Frente a este escenario, organismos de defensa del consumidor y especialistas en ciberseguridad difundieron pautas indispensables para operar sin riesgos.

Aconsejan priorizar medios de pago electrónicos y billeteras virtuales para facilitar reclamos por fraude.

El ingreso seguro: portales oficiales y verificación de enlaces del Cyber Monday

La primera barrera defensiva está en el modo de acceder a las tiendas. La recomendación principal es entrar siempre a través de la web oficial del evento organizada por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico: www.cybermonday.com.ar. Desde allí se debe redireccionar a los comercios adheridos.