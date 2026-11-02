Desde las primeras horas de este lunes 2 y hasta el miércoles 4 de noviembre inclusive, se desarrolla en todo el país una nueva edición del CyberMonday 2026. A lo largo de estas 72 horas continuas, cientos de marcas ofrecen rebajas, cuotas y promociones en rubros como tecnología, electrodomésticos, indumentaria, viajes y hogar.
Arrancó el CyberMonday 2026: claves para no caer en estafas y comprar seguro
El evento de compras online dura 72 horas con rebajas en todo el país. Consejos para chequear sitios, evitar engaños y conocer tus derechos
Sin embargo, en paralelo a la avalancha de promociones, proliferan los riesgos de ciberdelitos: páginas web clonadas, enlaces sospechosos con ofertas irrisorias y maniobras de robo de datos bancarios. Frente a este escenario, organismos de defensa del consumidor y especialistas en ciberseguridad difundieron pautas indispensables para operar sin riesgos.
El ingreso seguro: portales oficiales y verificación de enlaces del Cyber Monday
La primera barrera defensiva está en el modo de acceder a las tiendas. La recomendación principal es entrar siempre a través de la web oficial del evento organizada por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico: www.cybermonday.com.ar. Desde allí se debe redireccionar a los comercios adheridos.
Asimismo, aconsejan:
- Desconfiar de links en WhatsApp o correos: no hacer clic en enlaces abreviados o cadenas que ofrezcan descuentos inverosímiles.
- Controlar la dirección URL: chequear que empiece con https:// y exhiba el candado de seguridad, aunque esto no garantiza por sí solo la autenticidad total. Lo más seguro es tipear manualmente el dominio de la empresa en la barra de navegación.
- No operar en redes Wi-Fi abiertas: evitar conexiones públicas de bares, plazas o transportes para abonar compras o ingresar a cuentas bancarias, ya que la información no viaja encriptada de forma segura.
Tarjetas, cuotas y el precio final al momento del pago
Al momento de concretar la transacción, los expertos sugieren priorizar el uso de tarjetas de crédito o billeteras virtuales reconocidas por sobre las transferencias directas, dado que las primeras disponen de mecanismos de desconocimiento de compra y devolución ante fraudes.
También se debe revisar en detalle la pantalla previa al pago. En muchas ocasiones, el precio promocional exhibido en portada sufre recargos por costos financieros encubiertos, gastos de envío o impuestos adicionales. Activar las alertas y notificaciones instantáneas de las aplicaciones bancarias permitirá detectar movimientos extraños de forma inmediata.
Derecho a arrepentirse y garantías legales
Para quienes adquieran productos por canales electrónicos, la legislación argentina establece protecciones específicas que las empresas deben cumplir:
- Botón de arrepentimiento y 10 días: los usuarios cuentan con un plazo de diez días corridos para cancelar la compra sin costo alguno ni penalidad, contados a partir de que se recibe el producto o se celebra el contrato (lo que suceda último). Los gastos de devolución corren por cuenta del vendedor.
- Garantía legal mínima: todo artículo nuevo dispone de una cobertura legal mínima de seis meses contra desperfectos de fabricación o fallas operativas.
- Comprobantes y capturas: es clave guardar facturas digitales, códigos de seguimiento y capturas de pantalla de la oferta para sustentar cualquier futuro reclamo ante Defensa del Consumidor.
En pocas palabras
- CyberMonday Argentina: comienza el evento de 72 horas con descuentos en tecnología, electrodomésticos y más.
- Seguridad online: consejos para evitar estafas, verificar sitios y proteger datos bancarios.
- Derechos del consumidor: plazo de 10 días para arrepentirse y garantía legal mínima de 6 meses.